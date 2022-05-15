مدبولى يستعرض خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال دكتور مصطفى مدبولى خلال المؤتمر الصحفى العالمى، عن إتاحة الأراضى للمشروعات الصناعية، مشيرًا إلى أنه كان أحد شكاوى المستثمرين، والدولة قررت حاليا التحول إلى نظام فى الأراضى الصناعية وبلا قيود وسيكون تسعير الأراضى بقيمة المرافق فقط وبالتقسيط لأصحاب المصانع لتشجيعهم على الإسراع بعملية التنمية.

وحول إطلاق وصياغة استراتيجية قومية متكاملة للملكية الفكرية، قال رئيس الوزراء إنه سيتم خلال نهاية العام الحالى الانتهاء من هذه الاستراتيجية ودراسة إنشاء جهاز قومى للملكية الفكرية وتحسين مناخ المنافسة، مضيفا أن هناك تصورا لدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وفصل الجهات التنظيمية والرقابية عن الجهات التى تنفذ الأعمال لمنع تضارب المصالح وسيتم تدريجيا جعل هذه الجهات الرقابية تحت مظلة مجلس الوزراء للإشراف على عملية التنفيذ.

وأشار "مدبولى" أيضا إلى إجراءات تسهيل الشركات الناشئة، مؤكدا أنه بناء على توجيهات الرئيس السيسى سيكون هناك إمكانية لفتح وغلق هذه الشركات من خلال إخطار بالإنترنت وأيضا السماح بفتح شركات افتراضية دون التقيد بوجود مقر فعلى للشركة وتعديل القوانين للتوسع فى المناطق التكنولوجية وتسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد وتسهيل عملية إدخال المعدات والمستلزمات الإلكترونية.

وأوضح أن مجلس الوزراء أصدر قرارات تسهيل إجراءات التراخيص والموافقات ووضع حد أقصى 20 يومًا عمل لإنهاء كافة الإجراءات والتراخيص وهناك جهة واحدة للتعامل مع المستثمرين وإقرار الميكنة الكاملة لتسهيل الإجراءات.

وفيما يتعلق بالأزمة العالمية الحالية، قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن العالم كله لا يعرف مدى زمنيا معينا لانتهاء هذه الأزمة الحالية، مشيرا إلى أن التضخم بأرقامه الهائلة الموجودة يفرض علينا كحكومة توقع السيناريو الأسوأ والتعامل معه، لكن إذا تحسنت الأمور كما يحدث حاليا فنحن فى مأمن من البداية.

وأوضح رئيس الوزراء أن المشروعات التى يجرى تنفيذها لا يمكن أن تتوقف لأنها ستكون خسارة على الدولة، مشيرا إلى أنه يتعين علينا إعادة ترتيب أولويات المشروعات الجديدة فى إطار الموارد من العملة الصعبة قائلا: " أى مشروع جديد له مكون أجنبى سنأمن له هذا المكون الأجنبى".