مدبولى يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ محطة معالجة وتدوير المخلفات بالفيوم

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين كل من وزارة البيئة، ومحافظة الفيوم، وشركة "إنرجى 3 الدولية"، لتنفيذ محطة مُعالجة وتدوير المُخلفات وتحويلها إلى ديزل حيوى و"جرافين" بمنطقة "كوم أوشيم" فى محافظة الفيوم، وذلك بحضور نيكول شامبين، القائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة.





ووقع مذكرة التفاهم كل من: الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وجون بونشوك، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة "إنرجى 3 الدولية".

ويستهدف الاتفاق صياغة إطار عمل استرشادى بين الأطراف الثلاثة للتعاون المستقبلى فيما يتعلق بمشروع تحويل المخلفات إلى ديزل حيوى وجرافين فى "كوم أوشيم" بمحافظة الفيوم، وذلك إيمانا بأن المشروع فى مصر يمثل فرصة للبلاد لقيادة الطريق نحو تبنى حلول مستدامة حقيقية لمعالجة المخلفات الصلبة البلدية.

وقالت وزيرة البيئة أن مذكرة التفاهم تتيح فرصة لمصر لتبنى حلول مستدامة حقيقية لمعالجة المخلفات الصلبة البلدية مع التأكيد على الأهمية الاقتصادية للعمل بالقطاع البيئى وأن البيئة والاستثمار وجهان لعملة واحدة لتمهيد الطريق للاستثمارات المستدامة للتصدى لآثار التغيرات المناخية والحفاظ على الموارد بالجمهورية الجديدة التى أصبح دعم القطاع البيئى أحد أهم محاورها وعماد كافة مشروعاتها.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مذكرة التفاهم توفر إطارا للتعاون الاسترشادى بين وزارة البيئة ومحافظة الفيوم وشركة "إنيرجى 3 الدولية" للتعاون المستقبلى لإنشاء مشروع لتحويل المخلفات إلى ديزل حيوى وجرافين بمنطقة "كوم أوشيم" بمحافظة الفيوم مما يتيح التخلص الآمن من المخلفات مع تحقيق ميزة اقتصادية بخبرة عالمية تحت إشراف وزارة البيئة لضمان توافر كافة التكنولوجيات والأبعاد البيئية.

واستعرضت وزيرة البيئة الخدمات التى تقدمها الوزارة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لها للأطراف بموجب قانون 202 لسنة 2022 ومن أهمها متابعة تنفيذ الأدوار والمسئوليات لمختلف الأطراف، وكذلك تحديد النطاق الجغرافى لمناطق خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ونوعية الخدمات المطلوبة بالإضافة إلى التأكد من توافر الموارد المالية لدى الجهة الإدارية لتغطية ما تتعاقد عليه المحافظة من خدمات قبل إتمام التعاقد والمساعدة على تطبيق الحوافز المنصوص عليها فى قانون الاستثمار على المشروع علاوة على إعداد الضوابط والمعايير والنماذج الإرشادية لكافة مراحل التعاقد مع إتاحة البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع المخلفات وتقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للمحافظة مع اقتراح الآليات الاقتصادية اللازمة لتحقيق أهداف الإدارة المتكاملة للمخلفات وإبداء الرأى الفنى فى التكنولوجيات الخاصة بعمليات معالجة وتدوير المخلفات.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، حرص المحافظة على تشجيع فرص الاستثمار الرائدة على أرضها، وتوفير سبل الدعم اللازم لجميع المشروعات والأفكار البناءة، التى تسهم فى الارتقاء بالمحافظة بيئياً واقتصادياً، واتخاذ الآليات اللازمة لضمان وصول هذه الأفكار إلى حيز التنفيذ.

وأضاف "الأنصارى" أن مشروع تحويل المخلفات إلى ديزل حيوى وجرافين، المزمع تنفيذه بمنطقة "كوم أوشيم"، يمثل أحد الحلول المستدامة لمشكلة المخلفات البلدية الصلبة، والحصول على طاقة نظيفة باستخدام تكنولوجيا صديقة للبيئة تضمن التخلص من المخلفات بشكل آمن، وتوفر عائدا اقتصاديا يضمن استدامة المشروع، إضافة إلى أهميته الكبيرة فى الحد من انتشار الأمراض المعدية الناتجة عن تراكم المخلفات والبعوض، ويمنع كذلك الحرق العشوائى للمخلفات وما ينتج عنه من تلوث للهواء وانتشار الغازات الملوثة، فضلاً عن توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

بدوره، صرح جون بونشوك، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة "انرجى 3 الدولية" بأن مصفاة BioRefinery E3i ستنتج الديزل رقم 2 والفحم الحيوى الزراعى (ومحتمل الجرافين) والأسمدة العضوية ضمن نظام حلقة مغلقة (صفر انبعاثات)، من النفايات الصلبة البلدية والنفايات الزراعية التى تم جمعها فى الفيوم، مما يقضى على انبعاثات الكربون الناتجة عن دفن النفايات الصلبة بمقدار 500000 طن سنويًا.

وأضاف "بونشوك" أنه تم تمويل مشروع E3i، من خلال شركاء تمويل E3i، ومن المتوقع أن يوفر 275 وظيفة، بأجور جيدة للطاقة الخضراء لعمليات المرافق، و400 وظيفة بناء ومقاولات إضافية.