محافظ القاهرة ناعيا صلاح منتصر: كان رمزا عظيما للكلمة الحرة والقلم النزيه

جدة - نرمين السيد - وأكد المحافظ، أن الصحافة المصرية والعربية فقدت اليوم رمزا عظيما للكلمة الحرة والقلم النزيه الذى دافع لعقود طويلة قضاها فى بلاط صاحبة الجلالة عن قضايا بلده، فقد كان الفقيد العظيم مهموما بقضايا مصرنا الحبيبة والأمة العربية، وقد كان الفقيد بحق مدرسة صحفية ذات طراز فريد ومتفرد. وتابع: "رحم الله الفقيد الكبير وألهم أهله وذويه وسائر أسرة الصحافة المصرية والعربية وكل من تتلمذ على يد الفقيد العزيز الصبر والسلوان".

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