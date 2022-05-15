الجيزة تواصل حملات مطاردة مركبات التوك توك فى حدائق الأهرام (فيديو)

وأسفرت عن ضبط 6 مركبات توك توك مخبأة داخل جراجات بالقطاع بالإضافة إلى ضبط 8 مركبات تخالف قرار السير خلال حملات على مدار يومين اشترك فيها حى الهرم، وقطاع الهضبة وجهاز السرفيس، وإدارة المرور، وقد تم مصادرة المركبات مع اتخاذ الإجراءات القانونية.
وشملت حملات محافظة الجيزة بحدائق الأهرام إزالة لبناء مخالف بجراج أسفل العقار رقم / 45 قطعة، وتم تكسير الحوائط والسيراميك وسحب المعدات والمواد المستخدمة فى ضوء مواجهة مخالفات البناء وتطبيق القانون بكل حسم، وإزالة المخالفات والقضاء عليها فى المهد، كما رفعت الاشغالات من المحلات والمقاهى المخالفة، والتى تقدم خدمه الشيشة للمواطنين.
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