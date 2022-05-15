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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 05:44 مساءً - محمد السيد - /697911/استئناف-عرض-مسرحية-هاملت-بالمقلوب-في-هذا-الموعد-وإقرارها-بعدد-من-الجامعات

دوت الخليج يرصد استئناف مسرحية هاملت بالمقلوب

مسرحية هاملت بالمقلوب

أعلن مدير فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح، محسن منصور، عودة العرض المسرحي "هاملت بالمقلوب" من إنتاج الفرقة، والمقرر أن يستأنف بروفاته من جديد على خشبة مسرح السلام، استعدادا لتقديمه بدءً من يوم الخميس 19 مايو الجاري.

وكان قد حقق العرض المسرحي نجاحا كبيرًا وقت افتتاحه وعرضه في شهر مارس الماضي، ومن المقرر أن يكون من مقررات عدد من الجامعات والمعاهد المتخصصة ليدرس على الطلاب هذا العام.

“هاملت بالمقلوب” مقرر دراسي

وقال محسن منصور إن عرض هاملت بالمقلوب استطاع تحقيق معادلة صعبة، ونال إشادات نقدية كبيرة جدا من المتخصصين و غير المتخصصين من مصر وخارجها، بجانب النجاح الجماهيري الذي حققه الموسم الأول في عدد الحضور، بينما قال مخرج العرض مازن الغرباوي، إن من ضمن نجاحات العرض هو إقراره على عدد من الجامعات والمعاهد المتخصصة.

وأضاف: “لمواد يقوم بتدريسها أساتذة كبار لهم كل التقدير والاحترام، هذه الجامعات هي جامعة حلوان مادة المسرح، والأكاديمية البحرية، وقسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب، وجامعة بدر بقسم اللغة الإنجليزية بكلية اللغات، ومادة “اتجاهات التجريب”، ودبلوم دراسات عليا، ومادة “تحليل عروض” بقسم الدراما والنقد بكلية الآداب جامعة عين شمس، ومادة إضاءة، ومادة التصميم بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

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بالإضافة إلى مادة دراسات في الإضاءة بقسم التمثيل دراسات، ومادة إدارة مسرح دبلوم دراسات عليا بكلية الآداب جامعة القاهرة، ومادة تصميمات المستوى الثالث، وقسم ديكور بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة، ومادة تصميم وإضاءة بقسم المسرح كلية الآداب جامعة حلوان، ومادة تقنيات العرض المسرحي، ومادة حلقات البحث بدبلوم النقد الفني بقسم النقد الأدبي بالمعهد العالي للنقد.

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