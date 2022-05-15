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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 05:44 مساءً - محمد السيد - /697907/التعادل-الإيجابي-يحسم-مباراة-مانشستر-سيتي-ووست-هام-بهدفين-لكل-منهما

فرض التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق كلمته على مباراة مانشستر سيتي ووست هام في خضم منافسات الجولة الـ37 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

المباراة التي أقيمت على ملعب استاد لندن، وكان يطمح فريق مانشستر سيتي للفوز بها من أجل حسم بطولة الدوري هذا الموسم قبل الجولة الأخيرة من البطولة.

تقدم فريق وست هام أصحاب الأرض في الشوط الأول بهدفين سجلهما المهاجم المخضرم، جارود بوين في الدقيقتين 24، و45.

وفي الشوط الثاني عاد طوفان المان سيتي وسجل جريليش الهدف الأول في الدقيقة 49، قبل أن يضيف فلاديمير كوفال عن طريق الخطأ في مرماه بالدقيقة 69، ثم أهدر رياض محرز ركلة جزاء في الدقيقة 86 كادت أن تمنح فريقه نقاط الفوز.

تشكيل مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس:

في حراسة المرمى: إديرسون مواريش

خط الدفاع: كايل والكر - جون ستونز - إيمريك لابورت- جواو كانسيلو

خط الوسط: رودريجو - كيفن دي بروين - برناندو سيلفا

خط الهجوم: رياض محرز - فيل فودين - جاك جيريليش

بتلك النتيجة يرتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 90 نقطة متصدرًا ترتيب الدوري، فيما يلاحقه ليفربول بـ86 نقطة، ويتبقى له مباراة الجولة الحالية.

ويستعد السيتي لمواجهة استون فيلا في مباراة الجولة الأخيرة مساء الأحد المقبل، فيما يخوض ليفربول مواجهتين أمام ساوثهامتون و وولفرهامبتون في الجولتين المقبلتين.

انتهت أحداث المباراة بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، بفوز السيتي برباعية مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الفامنة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

افتتح كيفن دي بروين سجل التهديف مبكراً في المباراة في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء، من خلال عدة تمريرات بين لاعبي مانشستر سيتي وصلت الكرة لبيرناردو سيلفا داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ثم مررها لي بروين داخل منطقة الجزاء وسددها الأخير على يمين الحارس دي خيا.