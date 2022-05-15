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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 05:44 مساءً - محمد السيد - /697906/ونائب-الأسكندرية-يطالب-بإيجاد-آلية-لحل-الإشكاليات-الخاصة-بمستشفيات-الجامعة

قال محمود قاسم، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن محافظة الاسكندرية، يجب ألا تغفل المستشفيات الجامعية دورها البحثي وهو الأساس قبل العلاج، مشيرا إلى أهمية البحث العلمي ودورها في خدمة القطاع الصحي.

دوت الخليج

نائب الأسكندرية يطالب بإيجاد آلية لحل الإشكاليات الخاصة بمستشفيات الجامعة

جاء ذلك خلال لقاء وفد لجنة التعليم، الذي يزور الإسكندرية حاليا، مع الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية.

وعرض النائب محمود قاسم، بعض الإشكاليات الخاصة بمستشفيات الجامعة بالإسكندرية والتي تتمثل في الحضانات وأسرة العناية المركزة، مطالبا بضرورة إيجاد آلية لحل هذه الإشكاليات.

ومن جانبه أشاد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، استعداد اللجنة لتقديم كل ما في شأنه مساندة ودعم العملية التعليمية من الناحية التشريعية، مشيرا إلى أن عددا من القوانين صدرت في هذا الشأن. وأشاد سامي هاشم، بانفتاح جامعة الإسكندرية على العالمية، وخصوصا الأفريقية على وجه الخصوص لما تمثله القارة من بعد استراتيجي هام لمصر.

وبخصوص المستشفيات الجامعية، قال رئيس لجنة التعليم بالبرلمان: يجب أن تقدم خدمة علاجية راقية للمواطن الذي منحه الدستور الحق في العلاج المطلوب.

وأكد أن المستشفيات الجامعية تتحمل ما بين ٦٠ إلى ٧٠% من الحالات التي تتلقى العلاج في مصر، مشددا على أن الإشكالية في مستشفيات الجامعة وفقا عرضه نواب الإسكندرية تتمثل في التكدس من ناحية، وزيادة قوائم الانتظار.

وأكدت الدكتورة ماجدة بكري، وكيل لجنة التعليم، أهمية أن يكون هناك استفادة من مخرجات البحث العلمي، من خلال شركات تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وكذلك دعم المجتمع.

وأكدت أن ما تحقق بعد إقرار قانون حوافز الابتكار ليس على المستوى المأمول حتى الآن، مشددة على ضرورة الاستفادة بشكل أفضل من القانون لما يساهم به في تنمية البحث العلمي وتعظيم الاستفادة منها.وأكد النائب محمد الحمامي، أن مستشفيات جامعة الإسكندرية تحظى بثقة المجتمع، لذلك تصل التبرعات نحو ٢٠٠ مليون جنيه سنويا، لافتا إلى أن الأزمة لا زالت قائمة من المواطنين بسبب التكدس.

ويضم الوفد البرلماني، برئاسة الدكتور سامي هاشم، وكيلتا اللجنة، الدكتورة ماجدة بكري، والدكتورة منى عبد العاطي، والنواب حسام المندوه الحسيني، نسرين عمر، أمل عصفور، سحر عيد، جيهان البيومي، محمد الحمامي، ورشا كليب، بالإضافة إلى نواب الإسكندرية، رزق راغب ضيف الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، وأمين اللجنة، رمضان راضي.