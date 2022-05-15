انت الان تتابع تفاصيل خبر في الجولة 19.. الإسماعيلي يسجل أول هدف في الموسم على ملعبه حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 05:44 مساءً - محمد السيد - /697903/في-الجولة-19-الإسماعيلي-يسجل-أول-هدف-في-الموسم-على-ملعبه

يستضيف ملعب استاد الاسماعيلية معقل الدراويش، مباراة فريقي الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا، الجارية الآن في خضم منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز. ونجح باهر المحمدي في تسجيل هدف للإسماعيلي بشباك ضيفه سيراميكا كليوباترا، معلنًا تقدم الدراويش بهدف دون رد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويعد هدف المحمدي اليوم، هو الأول للدراويش على ملعب استاد الإسماعيلية منذ بداية الموسم، وذلك بالرغم من انتهاء الدور الأول كاملًا.

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر في سلم ترتيب البطولة المحلية برصيد 14 نقطة حصدهم من 3 انتصارات وخمس تعادلات. وكان لاعبي الإسماعيلي قد أصدروا بيانًا في وقت سابق بشأن رفضهم خوض التدريبات الجماعية، وجاء على النحو التالي: "إحتراما لمشاعر الجماهير وتوضيحا لما يحدث داخل نادي الإسماعيلي نود ان نؤكد أن لدينا مستحقات متأخرة منذ شهور ومع ذلكا لتزمنا الصمت تقديراً منا لصعوبة موقف.

ووأصل:" الاسماعيلى ونتائجه فى الدوري وتلقينا وعود كثيرة بصرف جزء من المستحقات ولكن لميحدث ومع ذلك فضلنا الصمت احتراماً لمشاعر الجماهير ولحين تحسن النتائجوبعد تعثر معظم اللاعبين فى سداد الديون المستحقه عليهم وتعرض بعضهم لإحتمالية".

وتابع:"الحبس بسبب إيصالات امانة و حصول بعض اللاعبين على شيكات بدون رصيد وعدم حصول بعض اللاعبين الذين تم التعاقد معهم فى يناير. وأردف:"على مقدمات عقودهم وعدم حصول اللاعبين المصابين على بدل علاجهم وطرد بعض.

وأستكمل:"اللاعبين المغتربين من السكن بسبب تاخر دفع الإيجار لشهور متتالية وعدم حصول اللاعبين، على المكافأت المتفق عليها، بجانب أننا نحضر ووأصل:"المباريات بلبس غير مميز ولا ينم عن كوننا فريق كبير بل ويذهب اللاعبين بملابس مختلفة مما يعرض اللاعبين لاحراج كبير امام الجميع، ولأن هذا مصدر الرزق الذى يتم من خلاله ،الصرف على اهالينا وبيوتنا اصبحت مشكلةجماعية تهدد استقرار الفريق وتشتت ذهنا للاعبين فى هذه المرحلة الصعبة فلم يبقى لدينا حل بعد وعود.

ووأصل البيان:" كاذبة وتهرب متكرر منالمسئولين لحل المشاكل من أجل مزيدمن الاستقرار فى هذه المرحلة وجب علينا،التوضيح ما يحدث تجنبا لأى اجتهاداتليست لها اساس من الصحة". وأختتم:"ويؤكد اللاعبون تقديرهم واحترامهم للجهازالفني الذى أحتوى الأزمة اكثر مرة ولكن دون،تحرك من المسئولين لحل المشاكل.