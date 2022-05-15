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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 05:44 مساءً - محمد السيد - /697902/حسانين-توفيق-توجيهات-الرئيس-السيسى-بإنشاء-منصة-إلكترونية-لتأسيس-الشركات-سيحقق-نقلة-نوعية-فى-ريادة-الأعمال

قال النائب حسانين توفيق عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقمياً من خلال منصة تقام لهذا الغرض، بهدف إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال؛ والسماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلي لها لتوفير النفقات والتسهيل على عليها، هى تمثل خطوة بالغة الأهمية فى دعم الشباب وريادة الأعمال خاصة القطاعات التكنولوجية، وستحقق نقلة نوعية فى جذب رواد الأعمال والشركات الناشئة للتأسيس والعمل فى مصر.

دوت الخليج

توجيهات الرئيس السيسى بإنشاء منصة إلكترونية لتأسيس الشركات سيحقق نقلة نوعية فى ريادة الأعمال

وأكد توفيق فى تصريحات له اليوم، أن الشركات الناشئة، وخاصة التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات، كانت تواجه تعقد الإجراءات سواء فى التأسيس أو التخارج من السوق، وهو ما أدى فى السابق إلى خروج العديد من الشركات الناشئة المصرية إلى الخارج للتأسيس لسهولة الإجراءات خارج مصر، وهى الشكوى الرئيسية للشباب ورواد الأعمال الذين طالبوا مرارا بتسهيل الإجراءات حتى يمكن لهم إنشاء شركاتهم داخل مصر.

وأشار عضو لجنة التعليم والتكنولوجيا، إلى أن الشركات الناشئة وخاصة التكنولوجية منها، تقوم بالأساس على الأفكار الإبداعية للشباب، والتى يمكن أن توجد حلولا مبتكرة لمشكلات المجتمع وتتحول إلى مشروعات عملاقة، وهو ما ينمو بشكل كبير فى مصر، حيث تولى الدولة اهتماما كبيرا خلال الآونة الأخيرة برواد الأعمال وتوفير البيئة الملائمة لدعم مشروعات الشباب، لافتا إلى أن إتاحة تأسيس وإغلاق الشركات إلكترونيا بشكل كامل من خلال الإنترنت، والسماح بتقييد الشركات الافتراضية دون وجود مقر، أمر بالغ الأهمية فى مواكبة التكنولوجيا والتطور العالمى الذى خلق أنماطا مختلفة للعمل لا يشترط وجود مقرات.

وشدد توفيق على أهمية تحقيق هذه الإجراءات بشكل عاجل وتسريع عملية التحول الرقمى بحيث تصبح جميع إجراءات الشركات إلكترونية، وبدون تحميل الشباب وراغبى تأسيس الشركات مبالغ كبيرة لإتمام عملية التأسيس، خاصة وأن الاهتمام بالشركات الناشئة وخاصة فى قطاعات تكنولوجية يمكن أن تحقق نقلة نوعية للاقتصاد المصري وتقديم خدمات تسهم فى تسهيل حياة الناس، ودعم كافة القطاعات الأخرى بحلول تكنولوجية، وبأقل تكلفة، وهو ما ينعكس بالفعل على كافة المؤشرات الاقتصادية.