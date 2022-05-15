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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 05:44 مساءً - محمد السيد - /697901/أحلام-توجه-رسالة-لـ-أنغام-بعد-أزمتها-الصحية-سلامتك-يا-قلب-أختك

وجهت المطربة أحلام رسالة خاصة لصديقتها الفنانة المصرية أنغام بعد مرورها بأزمة صحية نقلت على إثرها المستشفى، وأدت إلى خضوعها لعميتين جراحيتين في الكتف.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير رسالة أحلام لـ أنغام

نشرت أحلام صورة لـ أنغام وهي على فراش سرير المستشفى عبر حسابها الرسمي بموقع التديونات القصيرة “تويتر”: "سلامتك يا قلب أختك إن شاء الله ما تشوفيش إلا الخير والفرح والسرور بحبك".

نجوم الفن يدعمون أنغام في محنتها

حرصت المطربة لطيفة على دعم الفنانة المصرية أنغام في أزمتها الصحية، فنشرت عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة للمطربة أنغام وهي ملقاه على سرير المستشفى، وعلقت عليها: “ألف حمدالله على سلامتك ياحبيية قلبي”، من جانبه أعادت أنغام نشر الاستوري عبر حسابها.

في حين كتبت الراقصة دينا: “ألف سلامة عليكي حبيبتي ربنا يشفيكي ويعافيكي”، ودعت لها مديرة أعمالها “راندا البحيري” خلال خاصية ستوري عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليها: “ألف مليون سلامة عليكي يا ست الستات، ربنا يقومك بالسلامة لينا يا أحلى نونو في الدنيا”.

مرض المطربة أنغام

هذا وتعرضت أنغام لإصابة شديدة في أوتار الكتف عرضتها لعملية جراحية دقيقة في الكتف، فضلا عن جراحة في رسغ اليد بسبب مشاكل ضخمة في الأوتار، وكانت تعاني من حالة إعياء شديد في بداية الأمر بسبب خضوعها لعملية جراحية شديدة، ولكن استقرت حالتها بشكل كبير الأن ومن المقرر أن تخضع لجلسات العلاج الطبيعي خلال الفترة المقبلة.

ومن الجدير بالذكر، أن فازت أحلام في 20 مارس، الدورة الأولى لحفل الجوائز الأضخم "الموركس دور انترناشيونال" كـ أفضل نجمة غنائية، وفاز الفنان الإماراتي حسين الجسمي بجائزة أفضل فنان عربي، وجاء أفضل ألبوم غنائي للعام عن أغنية"حزين"، ويعد هذا المهرجان شامل للفنون المختلفة من تمثيل وغناء وإخراج وغناء، ولم تعتمد الجوائز بالمهرجان فقط على التكريمات لكن هناك جوائز تعتمد على تصويت الجمهور وآراء النقاد.