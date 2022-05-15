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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 05:44 مساءً - محمد السيد - /697899/وكيل-تعليم-النواب-تشدد-على-الاستفادة-قانون-حوافز-الابتكار-فى-تنمية-البحث-العلمي-لم-يحقق-المرجو-منه-حتى-الآن

أكدت الدكتورة ماجدة بكري، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أهمية أن يكون هناك استفادة من مخرجات البحث العلمي، من خلال شركات تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وكذلك دعم المجتمع.

دوت الخليج

وكيل تعليم النواب تشدد على الاستفادة قانون حوافز الابتكار فى تنمية البحث العلمي: لم يحقق المرجو منه حتى الآن

جاء ذلك خلال لقاء وفد لجنة التعليم، الذي يزور الإسكندرية حاليا، مع الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية.، مشيدا بسعي الجامعة للوصول إلى التمويل الذاتي.

وقالت وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، أن ما تحقق بعد إقرار قانون حوافز الابتكار ليس على المستوى المأمول حتى الآن، مشددة على ضرورة الاستفادة بشكل أفضل من القانون لما يساهم به في تنمية البحث العلمي وتعظيم الاستفادة منها.

من جناحية أخري، أشاد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، استعداد اللجنة لتقديم كل ما في شأنه مساندة ودعم العملية التعليمية من الناحية التشريعية، مشيرا إلى أن عددا من القوانين صدرت في هذا الشأن. وأشاد سامي هاشم، بانفتاح جامعة الإسكندرية على العالمية، وخصوصا الأفريقية على وجه الخصوص لما تمثله القارة من بعد استراتيجي هام لمصر.

وبخصوص المستشفيات الجامعية، قال رئيس لجنة التعليم بالبرلمان: يجب أن تقدم خدمة علاجية راقية للمواطن الذي منحه الدستور الحق في العلاج المطلوب.

وأكد أن المستشفيات الجامعية تتحمل ما بين ٦٠ إلى ٧٠% من الحالات التي تتلقى العلاج في مصر، مشددا على أن الإشكالية في مستشفيات الجامعة وفقا عرضه نواب الإسكندرية تتمثل في التكدس من ناحية، وزيادة قوائم الانتظار.

يضم الوفد البرلماني، برئاسة الدكتور سامي هاشم، وكيلتا اللجنة، الدكتورة ماجدة بكري، والدكتورة منى عبد العاطي، والنواب حسام المندوه الحسيني، نسرين عمر، أمل عصفور، سحر عيد، جيهان البيومي، محمد الحمامي، ورشا كليب، بالإضافة إلى نواب الإسكندرية، رزق راغب ضيف الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، وأمين اللجنة، رمضان راضي.