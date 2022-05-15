انت الان تتابع تفاصيل خبر «ليكون ذخيرة داعمة للدولة»..حسام المندوه يطالب يضرورة تعظيم الدور الطلابي بجامعة الإسكندرية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 05:44 مساءً - محمد السيد - /697895/ليكون-ذخيرة-داعمة-للدولةحسام-المندوه-يطالب-يضرورة-تعظيم-الدور-الطلابي-بجامعة-الإسكندرية

على هامش زيارة اللجنة لجامعة الاسكندرية..

أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، على أهمية ألا يكون هناك فجوة بين ما يتم عرضه من إنجازات في الجامعات وما يتم تطبيقه على أرض الواقع.

دوت الخليج

«ليكون ذخيرة داعمة للدولة»..حسام المندوه يطالب يضرورة تعظيم الدور الطلابي بجامعة الإسكندرية

وطالب حسام المندوه، بضرورة تعظيم الدور الطلابي بجامعة الإسكندرية حتى يكونوا ذخيرة داعمة للدولة والاستفادة من قدراتهم، محذرا من أن إهمال الشباب قد يجعلهم ذخيرة مضادة.

وأكد النائب على أهمية تعظيم الاستفادة من أصول جامعة الإسكندرية، بما يساهم في تحقيق التمويل الذاتي وتغطية مصروفات الجامعة.

ودعا حسام المندوه الحسيني، إلى أهمية الدور التوعوي لجامعة الإسكندرية، وكافة الجامعات للمساهمة في تقليل الحاجة إلى حضانات الأطفال لتخفيف الضغط على المستشفيات، لاسيما وأنها مشكلة كبيرة تواجه كل المحافظات.

وشدد عضو البرلمان، على أهمية استعداد كافة المستشفيات الاستعداد الكامل لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، قائلا: أي مستشفى لن تدخل المنظومة الجديدة سوف تواجه مشكلة كبيرة في القريب العاجل.

هذا ويضم الوفد البرلماني، برئاسة الدكتور سامي هاشم، وكيلتا اللجنة، الدكتورة ماجدة بكري، والدكتورة منى عبد العاطي، والنواب حسام المندوه الحسيني، نسرين عمر، أمل عصفور، سحر عيد، جيهان البيومي، محمد الحمامي، ورشا كليب، بالإضافة إلى نواب الإسكندرية، رزق راغب ضيف الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، وأمين اللجنة، رمضان راضي.

من جانبه أشاد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، استعداد اللجنة لتقديم كل ما في شأنه مساندة ودعم العملية التعليمية من الناحية التشريعية، مشيرا إلى أن عددا من القوانين صدرت في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال لقاء وفد لجنة التعليم، الذي يزور الإسكندرية حاليا، مع الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية.، مشيدا بسعي الجامعة للوصول إلى التمويل الذاتي.

وأشاد سامي هاشم، بانفتاح جامعة الإسكندرية على العالمية، وخصوصا الأفريقية على وجه الخصوص لما تمثله القارة من بعد استراتيجي هام لمصر.

وبخصوص المستشفيات الجامعية، قال رئيس لجنة التعليم بالبرلمان: يجب أن تقدم خدمة علاجية راقية للمواطن الذي منحه الدستور الحق في العلاج المطلوب.

وأكد أن المستشفيات الجامعية تتحمل ما بين ٦٠ إلى ٧٠% من الحالات التي تتلقى العلاج في مصر، مشددا على أن الإشكالية في مستشفيات الجامعة وفقا عرضه نواب الإسكندرية تتمثل في التكدس من ناحية، وزيادة قوائم الانتظار.