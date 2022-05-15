انت الان تتابع تفاصيل خبر الجمعة المقبل.. علي الحجار يحيي حفلا غنائيا في جامعة مصر حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 05:44 مساءً - محمد السيد - /697893/الجمعة-المقبل-علي-الحجار-يحيي-حفلا-غنائيا-في-جامعة-مصر

يستعد المطرب علي الحجار لإحياء حفل غنائي يوم الجمعة المقبل الموافق 20 من شهر مايو، وذلك في جامة مصر للعلوم والتكنولوجيا في مدينة السادس من أكتوبر.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير حفل علي الحجار في جامعة مصر

ويقدم علي الحجار خلال الحفل باقة من أروع أعماله الغنائية، وهي: “العروسة، الليلة ليكي، على قد ما حبينا، أنا كنت عيدك، في قلب الليل، لما الشتا يدق البيبان، مفيناش من خوف، مسالة مبدأ، في هويد الليل، الحلواني، عم بطاطا، داري العيون، انكسر، اعذريني، رمضان كريم، حرما ياسيدي، يا رب، الهلالية، زي الهوا، عارفة، الحلم في الليل الطويل، الزين والزينة، تجيش نعيش”.

علي الحجار يغني في إحتفالية يوم الشهيد

هذا وغنى الفنان علي الحجار عن الإرهاب وقتل الشهداء، أثناء تقديم كل من مجدة زكي، خالد الصاوي، ميان السيد، أمير رامز وأحمد خالد صالح أسكتش مسرحي عن أسرة شهيد أثناء معرفتهم خبر استشهاد ابنهم الأكبر، وردة فعلهم بعد الخبر، وذلم ضمن فاعليات يوم الشهيد وذلك في يوم 9 مارس بحضور الرئيس السيسي وأتت هذه الندوة فى اطار وتقدير الدولة للشهداء من القوات المسلحة واهتمامها بمن لايزالوا يحاربون ويقدمون أرواحهم فداءًا لمصر، ويوافق يوم الشهيد ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق فى التاسع من مارس عام 1969.

حفلا علي الحجار

على الصعيد الآخر، أحيا على الحجار حفلًا ضخمًا ضمن فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، بحضور عدد كبير من جمهوره ومحبيه، وتغني بباقة من أشهر أغنياته، منها يا مصري ليه، يا طالع الشجرة، ما تمنعوش الصادقين، هنا القاهرة، المال والبنون، من غير ما تتكلمي، مسألة مبدأ، راح توحشيني، لو تعرفي، على قد ما حبينا.

فضلًا عن إحياه حفلًا غنائيًا بالقاهرة فى سهرة غنائية طويلة احتضنها مسرح الزمالك، قدم خلالها 25 أغنية على مدار ثلاث ساعات متواصلة، وحفل أخر على مسرح دار الأوبرا بالإسكندرية، وأحيا حفلا داخل دار الأوبرا على خشبة مسرح النافورة، والذى رفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله حوالى 24 أغنية، منها: اللي اشتري، والسيرة الهلالية، وتعالي ياهوى، وطب ايه يبعدني عنك، وماتكدبيش، وعنوان بيتنا، والليل وآخره، وكناريا، وانكسر، وتحت نفس الشمس.