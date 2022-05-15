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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 05:44 مساءً - محمد السيد - /697890/بعد-فشله-مرتين-محمد-رمضان-يتعاون-مع-الكارت-الرابح-له-في-نمبر-وان-تفاصيل

بدأ الفنان محمد رمضان تجهيزات فيلمه الجديد “نمبر وان” وهو بالتعاون مع المخرج ياسر سامي ويعتبر التعاون الرابع بينهم بعد نجاح مسلسل نسر الصعيد وكليب باي باي ثانوي، ومن المتوقع أن يحظى الفيلم بجماهيرية كبيرة.

دوت الخليج يرصد لكم استعداد محمد رمضان لفيلمه الجديد “نمبر وان” وذلك خلال السطور القادمة فيلم نمبر وان لـ محمد رمضان وكان المخرج ياسر سامي وش الخير على الفنان محمد رمضان، منذ أول تعاون بينهم في مسلسل نسر الصعيد، الذي تم عرضه في رمضان 2018 وحقق نجاح كبير ويعتبر أول عمل دارمي يخرجه ياسر سامي بعد إخراجه للعديد من الفيديو الكليب لأكبر مطربين الوطن العربي. مسلسل نسر الصعيد نسر الصعيد هو مسلسل مصرى تم عرضه في شهر رمضان عام 1439 هـ/2018 م من بطولة محمد رمضان، عرض على قناة دبى التي حصلت على حقوق عرض المسلسل وايضأ قناة دي إم سي المصرية في الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة. تدور الأحداث حول ضابط الشرطة «زين» الذي يقوم بتجسيد دوره الفنان محمد رمضان، الذي يدخل في مواجهة شرسة مع هتلر الذي يقوم بتجسيده الفنان سيد رجب، وهو رجل أعمال صعيدي يعمل في التجارة غير المشروعة، فيشتد الصراع بين الاثنين، ويحاول كلا منهما الإيقاع بغريمه، وعلى صعيد أخر يجد زين نفسه في صراع بين حب امرأتين، إحداهما ابنة عمه. أبطال مسلسل نسر الصعيد كان المسلسل بطولة نخبة من النجوم منهم، محمد رمضان في دور صالح زين القناوي، ووفاء عامر في دور صالحة، وددرة في دور فيرزو، وسيد رجب في دور هتلر، ودينا في دور هدى، وعايدة رياض في دور جليلة، عائشة بن أحمد في دور ليلى، ومها أبو عوف في دور فاتن، ومحمد حاتم في دور طه، ومحمد عز في دور مسعد، وباسل الزارو في دور آسر، ومؤمن نور في دور زياد، وأحمد خالد صالح في دور منصور، وعماد زيادة غي دور عزت، وبدرية طلبة في دور سكينة.

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