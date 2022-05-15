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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 05:44 مساءً - محمد السيد - /697894/بنك-الإسكندرية-يوضح-4-خطوات-لتفعيل-البصمة-بتطبيق-الموبايل-البنكي-أمن-حسابك

أوضح بنك الإسكندرية خطوات تفعيل البصمة على تطبيق الموبايل البنكي من بنك الإسكندرية لتأمين حساب بنك الإسكندرية لمن سرقته، فضلا عن أن تطبيق الموبايل البنكي الأسهل والأكثر استخدامًا للعملاء حاليًا، ويستعرض دوت الخليج الخطوات بالتفاصيل,

خطوات تفعيل البصمة على "أبلكيشن" بنك الإسكندرية

يمكن تنفيذ الخطوات التالية لتفعيل خدمة البصمة على تطبيق الموبايل البنكي من بنك الإسكندرية بسهولة:

1- الدخول على التطبيق و كتابة اسم المستخدم و كلمة السر.

2- يظهر علامة بصمة الأصبع.

3- بعد الضغط عليها سيتم طلب ادخال كلمة السر لمرة واحدة (OTP) و يتم الحصول عليها من خلال تطبيق O-Key.

4- بعد كتابة كلمة السر لمرة واحدة سيتم تفعيل بصمة الأصبع على التطبيق.

خدمة عملاء بنك الإسكندرية

يمكن التواصل مع مركز خدمة عملاء بنك الإسكندرية على الرقم 19033 مع الإشارة إلى أن الخدمة متاحة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.