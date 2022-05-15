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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 05:44 مساءً - محمد السيد - /697912/الأعلى-للإعلام-ينعي-الكاتب-الصحفي-صلاح-منتصر

ينعي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الكاتب الصحفي الكبير صلاح منتصر، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 87 عامًا، بعد صراع مع المرض.

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وتقدم المجلس بخالص العزاء إلى أسرة الراحل، والأسرة الصحفية والإعلامية، وأسرة مؤسسة الأهرام، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

الأعلى للإعلام ينعي الكاتب الصحفي صلاح منتصر

وقال المجلس، في بيانه، إن مصر فقدت واحدا من أهم الكتاب الصحفيين، الذي أفنى عمره في بلاط صاحبة الجلالة، وكان مثالا للعمل والاجتهاد والإخلاص، ومثالا للصحفي المخلص والمحب لوطنه.

وأضاف المجلس، أن الراحل ناضل بقلمه وخاض المنازلات الصحفية، لنشر الوعي والمعرفة والتنوير.