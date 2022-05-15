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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 05:44 مساءً - محمد السيد - /697905/أسعار-أضحية-عيد-الأضحى-2022-وأسعار-الأضاحي-بوزارة-الزراعة

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، والذي يوافق السبت 10 يوليو 2022، يبدأ الكثير في البحث عن الأضحيات المناسبة سواء الماعز أو الخراف أو الأبقار، حيث تشهد أسواق الأغنام حركة كبيرة هذه الأيام، مع إقبال الراغبين في التضحية على الشراء.

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ارتفاع أسعار أضاحي عيد الأضحى 2022 في مصر

بدأ المواطنون في البحث عن أسعار الأغنام المختلفة؛ لتحديد الميزانية المناسبة لشراء أضحية عيد الأضحى المبارك.

وفي هذا السياق، أكدت الغرفة التجارية المصرية، أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في سعر الأضاحي هذا العام مقارنة بالعام الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف وتكاليف تربية المواشي، وبلغت تلك الزيادة نحو 30% في أسعار الأضاحي الحية.

أسعار أضحية عيد الأضحى 2022 في مصر

وأعلنت الغرفة التجارية، أن سعر كيلو اللحم الضأن الحي سجل حوالي 83 جنيهًا، حيث يتراوح سعر الخروف الصالح للأضحية ما بين 4000 إلى 5000 جنيه.

في حين بلغ سعر كيلو اللحم من العجول الحية نحو 72 جنيهًا، وسجل أقل رأس للعجول بين 24 لـ 25 ألف جنيه.

وسجل سعر الماعز ما بين 3500 لـ4500 جنيهًا حسب حجم والجودة.

أسعار الأضاحي التي تحتاج إلى أعلاف

أوضح تجار المواشي، أن ارتفاع أسعار الأضاحي هذا العام يرجع للأسعار المرتفعة للأعلاف، موضحين أنه هناك إقبالًا ضعيفًا من المواطنين حاليًا على عملية الشراء، ومن المتوقع أن تنشط حركة الشراء قبل عيد الأضحى بعدة أسابيع.

وأشار التجار أن سعر الأضاحي التي تحتاج إلى تعليف خلال شهرين لتكون صالحة كأضحية، تتراوح ما بين 14 إلى 16 ألف جنيه، إضافة إلى تكلفة الأعلاف والتي تصل إلى 3 آلاف جنيه، حيث سيصل سعرها في عيد الأضحى حوالي 20 ألف جنيه بالنسبة للأبقار.

أسعار أضحية عيد الأضحى في وزارة الزراعة

أعلنت وزارة الزراعة، عن توافر رؤوس ماشية وخراف في منافذها على مستوى المحافظات؛ للراغبين في شراء الأضحية من أحد منافذ الوزارة المنتشرة بأسعار مخفظة نسبيًا عن تجار المواشي.

وسجلت أسعار الأضاحي في وزارة الزراعة كالآتي:

- بلغ سعر كيلو لحم الضأن 75 جنيهًا، حيث سجل الخروف ما بين 3 إلى 6 آلاف جنيه.

- بلغ سعر كيلو لحم العجول الحية 70 جنيهًا، حيث سجل العجل الواحد ما بين 22 إلى 38 ألف جنيه، حسب الحجم والوزن الخاص بكل أضحية.