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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 05:44 مساءً - محمد السيد - /697898/رابط-وخطوات-الاستعلام-عن-نتيجة-الصف-الأول-الإعدادي-الفصل-الدراسي-الثاني-2022

انطلقت امتحانات الصف الأول الإعدادي للفصل الدراسي الثاني، بمختلف محافظات الجمهورية يوم 7 مايو الماضي، والتي استمرت ليوم 11 مايو في بعض المحافظات، ومازالت تجري الآن في البعض الآخر، ومن المفترض أن تنتهي امتحانات الصف الأول الإعدادي على مستوى الجمهورية يو 16 مايو المقبل.

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امتحانات الصف الأول الإعدادي للفصل الدراسي الثاني 2022

ومع انتهاء امتحانات الصف الأول الإعدادي للفصل الدراسي الثاني، بعدد من محافظات مصر، منذ يوم 11 مايو وحتى اليوم 15 مايو، بدأ الطلاب والأهالي في البحث عن نتيجة امتحانات الصف الأول الإعدادي للفصل الدراسي الثاني 2022، على مواقع البحث المختلفة، مع قرب إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي،

ومن المقرر أن تبدأ كل محافظة على حدة، في إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي للفصل الدراسي الثاني، وفقًا لموعد الانتهاء من الامتحانات بالمحافظة، والانتهاء مراجعة إجابات الطلاب وإعلان النتائج، وطرح النتيجة على الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم خلال الأيام المقبلة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022

حرصًا من وزارة التربية والتعليم، على سلامة الطلاب من فيروس كورونا المستجد، أعلنت الوزارة أن نتيجة الصف الأول الإعدادي لعام 2022 للترم الثاني، ستكون متاحة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وحددت عدة خطوات للاستعلام عن النتيجة كما يلي:

1- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هــنـــا.

2- اختيار نتائج الطلاب.

3- إدخال اسم الطالب رباعيًا، رقم الجلوس، ومن ثم الرقم القومي الخاص بالطالب.

4- الضغط على الزر الخاص بإظهار النتائج.

نتيجة امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2022

وينتظر طلاب الصف الثاني الإعدادي كذلك نتيجة الفصل الدراسي الثاني، والتي من المرتقب ظهورها قريبًا، على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، عبر اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

2- اختيار نتائج الطلاب

3- تحديد الصف التعليمي للطالب

4- اختيار المحافظة التابع لها

5- تسجيل رقم الجلوي الخاص بالطالب

6- الضغط على الزر الخاص بإظهار النتائج.