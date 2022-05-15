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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 05:44 مساءً - محمد السيد - /697889/وزير-الزراعة- الدولة-المصرية -تعمل-على-محاور-متعددة-لرفع-نسبة-الاكتفاء-الذاتى-للسلع-الأساسية

أكد وزير الزراعة، فى كلمة له اليوم الأحد فى المؤتمر للأعلان عن خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العامية، على أن الدولة المصرية تتخذ العديد من الاجراءات الاحترازية للتصدى للأزمة الاقتصادية العالمية التى يشهدها العالم فى الوقت الحالى.

كلمة وزير الزراعة اليوم الأحد

وأضاف وزير الزراعة أن الوزارة تلقت توجيهات من دولة رئيس الوزراء بضرورة البحث عن أسواق جديدة وتنويع الشركاء التجارين، مؤكدا على أن الدولة المصرية بدأت بالفعل فى التحرك نحو الهند وتم اعتمادها كمنشأ لاستيراد القمح.

وتابع أن الدولة المصرية أصبح لديها فى الفترة الحالبة 22 منشأ معتمدين لاستيراد القمح،مضيفا ان هذه الخطوات تأتى وفقا للإجراءات الاستباقية التى تتخذها الدولة للتصدي للازمة الاقتصادية العالمية.

وزير الزراعة: الدولة المصرية تعمل على محور متعددة لرفع نسبة الاكتفاء الذاتى للسلع الأساسية

على أن الدولة المصرية تعمل على محور متعددة لرفع نسبة الاكتفاء الذاتى للسلع الأساسية، قائلا أنه يوجد محورين رئيسين تعمل عليهم الدولة بالتوازى.

وأوضح أن المحور الأول وهو الخاص التوسع الأفقى، حيث تقوم الدولة المصرية بتفيذ مشاريع عملاقة لزيادة الرقعة الزراعية وتعويض النقص نتيجة التعدى على الأراضى الزراعية. كما أضاف أنه يتم حاليا تنفيذ مشاريع فى الريف المصرى والدلتا الجديدة وتوشكا وغيرها، مؤكدا على أن تلك المشروعات سوف تؤدى الى رفع نسبة المساحات المنزرعة للقمح

واشار الى أن المحور الثانى هو الخاص بالتوسع الرأسى، مؤكدا على ان الدولة المصرية من اعلى الدول فى انتاجية وحدة الفدان بالنسبة للقمح، حيث يصل متوسط انتاجية الفدان حاليا حوالى 2.8 طن.

أكد وزير الزراعة، فى كلمة له اليوم الأحد فى المؤتمر للأعلان عن خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العامية، على أن الدولة المصرية تتخذ العديد من الاجراءات الاحترازية للتصدى للأزمة الاقتصادية العالمية التى يشهدها العالم فى الوقت الحالى.

كلمة وزير الزراعة اليوم الأحد

وأضاف وزير الزراعة أن الوزارة تلقت توجيهات من دولة رئيس الوزراء بضرورة البحث عن أسواق جديدة وتنويع الشركاء التجارين، مؤكدا على أن الدولة المصرية بدأت بالفعل فى التحرك نحو الهند وتم اعتمادها كمنشأ لاستيراد القمح.

وتابع أن الدولة المصرية أصبح لديها فى الفترة الحالبة 22 منشأ معتمدين لاستيراد القمح، مشددا على أن الدولة المصرية تعمل على محور متعددة لرفع نسبة الاكتفاء الذاتى للسلع الأساسية.

وزير الزراعة: أن الدولة المصرية تعمل على محور متعددة لرفع نسبة الاكتفاء الذاتى للسلع الأساسية.

وقال وزير الزراعة أنه يوجد محورين رئيسين، موضحا أن المحور الأول وهو الخاص التوسع الأفقى، حيث تقوم الدولة المصرية بتفيذ مشاريع عملاقة لزيادة الرقعة الزراعية وتعويض النقص نتيجة التعدى على الأراضى الزراعية. كما أضاف أنه يتم حاليا تنفيذ مشاريع فى الريف المصرى والدلتا الجديدة وتوشكا وغيرها، مؤكدا على أن تلك المشروعات سوف تؤدى الى رفع نسبة المساحات المنزرعة للقمح

وأشار إلى أن المحور الثانى هو الخاص بالتوسع الرأسى، مؤكدا على ان الدولة المصرية من أعلى الدول فى انتاجية وحدة الفدان بالنسبة للقمح، حيث يصل متوسط انتاجية الفدان حاليا حوالى 2.8 طن.