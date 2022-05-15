نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل رقم التليفون في بطاقة التموين 2022 موقع دعم مصر وزارة التموين tamwin.com.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل رقم التليفون في بطاقة التموين، في وقت سابق أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية عن ضرورة توجه المواطنين والمواطنات إلى مكاتب التموين في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية من أجل تسجيل رقم التليفون في بطاقة التموين، بحيث لا يتم إيقاف بطاقة التموين عن العمل، والاستفادة من الدعم التمويني التي تقوم الوزارة بتقديمه للمواطنين من سلع تموينية وخبز، وفي مقال اليوم سنوضح لكم طرق تسجيل رقم التيلفون المحمول على بطاقة التموين.

تسجيل رقم التليفون في بطاقة التموين

سبق وصدر قرار من وزارة التموين والتجارة الداخلية بضرورة تسجيل رقم التليفون في بطاقة التموين، حيث أصدرت وزارة التموين قرار بتسجيل الرقم وإن لم يقوم صاحب البطاقة بتسجيل الرقم سيتم إيقاف البطاقة، علمًا بأنه تظهر عبارة على بونات صرف الخبز لبعض البطاقات والتي غير مسجل عليها رقم تيلفون، بضرورة التوجه إلى مكتب التموين لمراجعة بيانات البطاقة وتحديثها، وقد منحت الوزارة فرصة للمواطنين بتسجيل أرقام التيلفونات الخاصة بهم حتى 25 مايو الجاري، بحيث تكون عملية التسجيل من خلال مكاتب التموين فقط، ولكن أصدرت قرار اليوم بأنها ستقوم خلال 72 ساعة تقريبًا بتفعيل رابط على منصة دعم مصر من أجل تسجيل رقم التيلفون من خلالها والتخفيف من الزحام والتكدس الموجود داخل مكاتب التموين.

كيفية تسجيل رقم التليفون في بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بأنها ستقوم بإتاحة عملية تسجيل رقم التيلفون المحمول على البطاقات خلال 72 ساعة، بحيث تتم عملية إضافة الرقم إلكترونيًا بجانب مكاتب التموين، بحيث يخف الحمل والتكدس عن المكاتب، وتأتي عملية التسجيل على النحو التالي:

يقوم المواطن بالتوجه إلى موقع دعم مصر الموجود على شبكة الإنترنت.

الموجود على شبكة الإنترنت. يقوم باختيار خدمة تسجيل رقم التليفون في بطاقة التموين.

أضف بعدها رقم بطاقة التموين الخاصة بك وأدخل بياناتك بطريقة صحيحة والتي منها رقم بطاقة التموين ورقم التيلفون المحمول المسجل بنفس اسم حامل بطاقة التموين.

بعدها سيتم إضافة الرقم مباشرةً على بطاقة التموين.

علمًا بأن عملية التسجيل على موقع دعم مصر لم يتم تفعيلها بعد، وفي أي وقت ستقوم الوزارة بالإعلان عن تفعيل المنصة للتسجيل، لذا انتظرونا.