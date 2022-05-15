نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين وتحديث بيانات بطاقة التموين 2022 عبر موقع دعم مصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مدة أسبوعين كمهلة أخيرة لتسجيل رقم الهاتف في بيانات بطاقة التموين 2022 وتحديث بيانات بطاقة التموين 2022 عبر موقع دعم مصر للمستفيدين من الدعم الحكومي التموين للمواطنين تجنبا لإيقاف البطاقات وحذف المواطنين في إطار حرصها على إيصال الدعم لمستحقيهم وتسهيل التواصل للمستفيدين من دعم مصر، وعلى رأسهم الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، إضافة إلى حذف أصحاب السيارات الحديثة التي تبدأ موديلاتها من سنة 2018 وأحدث وغيرهم من الفئات غير المدرجة ضمن خطة الدعم الحكومي على الخبز والمواد التموينية.

تحديث بيانات بطاقة التموين 2022 إلكترونيا

فعلت وزارة التموين رابط موقع دعم مصر الحكومي للخدمات التموينية من أجل تحديث بيانات بطاقة التموين 2022 إلكترونيا وحددت خطوات التحديث بكل سهولة لاستلام الرسائل المتعلقة بصرف التموين لكل شهر.

وأوضحت وزارة التموين أن تحديث بيانات بطاقة التموين 2022 يتم إلكترونيا للتسهيل على المواطنين وتخفيف الضغط على العاملين في مكاتب التموين المنتشرة في المحافظات، موضحة أن التحديث يتم من خلال موقع مصر الرقمية لخدمات التموين أو من خلال بوابة دعم مصر.

خدمات موقع دعم مصر لخدمات التموين 2022

يوفر موقع دعم مصر الخاص بوزارة التموين والتجارة الداخلية الكثير من الخدمات الرقمية لأصحاب البطاقات التموينية إلكترونيا تتمثل فيما يلي:-

أولا: إصدار بدل تالف لبطاقة التموين. ثانيا: تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري. ثالثا: استلام عن صرف البطاقة. رابعًا: استعلام عن حالة طلب.

خطوات تسجيل رقم الهاتف لبيانات بطاقة التموين 2022

تبدأ أولى خطوات تسجيل رقم الهاتف لبيانات بطاقة التموين 2022 بتسجيل الدخول إلى رابط موقع دعم مصر الحكومي الرسمي.

ثاني خطوات التسجيل هي اختيار أيقونة الخدمات التموينية

ثالثًا: الضغط على تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري.

رابعًا: إدخال رقم الهاتف المحمول .

خامسًا: الضغط على كلمة إعادة إرسال الرقم السري للهاتف المحمول.

سادسًا: إدخال رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة التموينية.

سابعًا: إدخال الرقم الخاص ببطاقة التموين المراد تحديثها والذي يتكون من 12 رقمًا.

أخيرًا: الضغط على أيقونة إرسال الرقم السري.

وحذرت الوزارة كافة المواطنين من تقديم أي بيانات مغلوطة أو تزوير البيانات المقدمة حتى لا يتعرض للعقوبة والتي تتمثل في إلغاء البطاقة نهائيا، والتعرض للمساءلة القانونية بإدلاء بيانات خاطئة في مستندات رسمية.

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها قررت مد مهلة إضافة رقم التليفون لبطاقة التموين وتحديث قاعدة بيانات بطاقات التموين عبر موقع دعم مصر للخدمات التموينية في إطار عمليات التحديث المستمرة التي تنتهجها لسهولة التواصل بين الوزارة ومستفيدي الخدمات التموينية من خلال رسائل التنبيه sms والاتصال بهم بكل سهولة دون أي معوقات في إطار التعامل الرقمي الحكومي.