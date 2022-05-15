عاجل - وزير الداخلية يبحث مع نظيره السودانى التعاون الأمنى

جدة - نرمين السيد - واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتى الداخلية فى البلدين وأساليب تعزيزها بالإضافة لآخر المستجدات فى القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، إذ أعرب الوزير الضيف عن تقديره لجهود أجهزة وزارة الداخلية المصرية فى المرحلة الراهنة، كما صرح بأن زيارته تأتى فى إطار العلاقات الوثيقة والتشاور المستمر بين مسؤولى البلدين الشقيقين.

وأكد اهتمام بلاده بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية المشهود لها بالكفاءة فى شتى مجالات العمل الأمنى، فضلاً عن تطلعه إلى تعزيز قنوات الاتصال وآليات تبادل المعلومات بين الجانبين فى ضوء التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة بعدد من دول المنطقة.

من جانبه، أعرب محمود توفيق، وزير الداخلية، عن ترحيبه بزيارة الوزير السودانى للقاهرة، مؤكدًا حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن السودانية فى ضوء العلاقات التاريخية الوثيقة التى تربط بين البلدين الشقيقين، وترحيبه بتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات مع الجانب السودانى انطلاقًا من الإيمان الكامل بأهمية دعم رسالة الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وشدد على حتمية تضافر الجهود لمحاصرة وتقويض جميع الظواهر السلبية الناجمة عن انتشار الإرهاب والجرائم المنظمة بشتى أشكالها فى ظل المعطيات والتطورات التى استجدت على الساحة الإقليمية خلال الفترة الماضية.