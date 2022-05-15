مدبولى: الاتحاد الأوروبى يريد أن تكون له الأولوية فى صفقات الغاز المصرى

جدة - نرمين السيد - وقال مدبولى - خلال المؤتمر الصحفى العالمى الذى عقده اليوم لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية - : " إن مصر بالفعل ضمن خطة منتدى غاز شرق المتوسط وترغب أن تكون المركز لهذا المشروع، مضيفا أن مصر تصدر جزءا من إنتاج الغاز التى تملكه وفى نفس الوقت تستقبل الغاز من الدول المجاورة وتستفيد بالقيمة المضافة من عملية الإسالة وإعادة الضخ فى الشبكات للتصدير".
وأضاف رئيس الوزراء أنه تم التحدث مع المفوضية الأوروبية أن أى فوائض فى الغاز ستوجه لزيادة عملية التصدير فى خلال الفترة المقبلة، وأن الاتحاد الأوروبى تحدث معنا بشكل مباشر بأن يكون له الأولوية فى صفقات الغاز خلال الفترة المقبلة.
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