عاجل- وفاة الكاتب الصحفى صلاح منتصر عن عمر يناهز 87 عامًا

جدة - نرمين السيد - ونعى الكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، الكاتب الصفحى الكبير صلاح منتصر مؤكدًا أنه أحد رموز مؤسسة الأهرام وكتابها الكبار الذين لهم بصماتهم الواضحة فى تاريخ المؤسسة.

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