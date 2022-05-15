البابا تواضروس يعظ عن «4 أنواع للموت» 

جدة - نرمين السيد - ألقى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، كلمة عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات "ON - dmc - الحياة - cbc"، وذلك فى إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.





وأشار قداسته إلى أن الكنيسة فى الأحد الثالث من الخمسين المقدسة تكلمنا عن "الماء الحى" وذلك من خلال إنجيل القداس الذى يورد لقاء السيد المسيح مع المرأة السامرية.

وألمح البابا إلى أنه مع تعدد استخدامات الماء إلا أن النقطة الأهم هى أن الماء ضرورى للحياة فبدونه يموت الإنسان، وكذلك المسيح، فالإنسان بدون المسيح ميت!.

واستعرض قداسته 4 مشاهد لأناس حرموا ولو لفترة من حياتهم من ماء الحياة، فقدموا 4 أنواع من الموت، محذرًا من أن يترك أحد نفسه لأى من هذه الأنواع الأربعة، وهى:



1- موت الضمير: يهوذا الاسخريوطى.

2- موت الفكر: شاول الطرسوسى.

3- موت الروح: زكا العشار.

4- موت الرجاء: مريم المجدلية.

ويتولى الكاتب الصحفى أشرف صادق، مدير تحرير الأهرام، مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التى يتبادل أحبار الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.