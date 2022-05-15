خطة المالية للعام المقبل: خفض العجز فى الموازنة إلى 6.1%

جدة - نرمين السيد - وأضاف كوجك - خلال مؤتمر حول تداعيات الأزمة الاقتصادية - أن هناك تنوعا كبيرا فى التمويل حيث أن رئيس مجلس الوزراء أوضح أن مصر أول دولة من عشرات السنوات تتجه إلى السندات الخضراء.
وأشار إلى أن الدولة تستهدف أول إصدار من الصكوك التى تخاطب مستثمر مختلف ونوعية مختلفة فى خلال الأشهر القادمة حيث نتجه إلى هذا الاتجاه وتم قطع شوطا كبيرا فى الإجراءات.
وأوضح أن هناك توسعا فى السندات الخضراء بالاضافة إلى سندات تنمية وسنصبح دولة رائدة بها لأن لدينا مشروعات كبيرة تنموية مثل حياة كريمة ومشروعات أخرى تستطيع السماح لنا بالمطالبة بتمويل بشكل جديد ومن نوعية مستثمرين جداد.
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