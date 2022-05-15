وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ محورين على النيل بأسوان

جدة - نرمين السيد - أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا، لخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال إنشاء عدد من المحاور العرضية المتكاملة للربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبرى على النيل فقط.





وقال وزير النقل- فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، على هامش تفقده معدلات تنفيذ محورى بديل خزان أسوان ودراو على النيل - إنه قبل عام 2014 تم تنفيذ (38) محورا، وفى عام 2014 تم التخطيط لإنشاء (34) محورا جديدا على النيل بتكلفة 70 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه منذ عام 2014 وحتى الآن تم الانتهاء من تنفيذ ( 13) محورا، وحالياً جار تنفيذ (14) محورا ومخطط البدء فى تنفيذ عدد 7 محاور أخرى اعتبارة من خطة العام المالى القادم 2022/ 2023، وبذلك يصل الإجمالى إلى (72) محورا وكوبرى منها (36) محورا وكوبرى بالصعيد.

وأوضح أن محور بديل خزان أسوان يبلغ طوله 5.4 كم وعرضه 29 مترا بواقع ثلاث حارات مرورية لكل اتجاه، وتبلغ تكلفته الإجمالية 1.957 مليار جنيه، ويتكون المحور من 3 أعمال صناعية (2 كوبرى ونفق واحد)، موجها بمد المحور غربا للربط مع محطة قطار أسوان للقطار الكهربائى السريع، ثم بعد ذلك رفع كفاءة الطريق الواصل شرق المحور مع طريق أسوان برانيس، وكذلك ضرورة تنفيذ كل الأعمال وفقًا لقياسات الجودة العالية.

وأشار إلى أهمية هذا المحور التنموى فى المساهمة فى نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد للمحافظة على الخزان وإطالة عمره الافتراضى، بالإضافة إلى خلق مناطق تنموية جديدة غرب النيل وربط المناطق السكنية ومناطق التنمية الصناعية والزراعية شرق وغرب النيل ببعضها، وخلق عدد كبير من فرص العمل، وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية، وكذلك مع أهميته فى تحقيق الربط بين شبكة الطرق شرق وغرب نهر النيل بمحاور عرضية، للمساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة فى الصعيد، حيث يتم تنفيذ المحور على النيل للربط بين الطريق الواصل لطريق "أسوان / برنيس" حتى الطريق الـصحراوى الغربى ( القاهرة – أسوان) عابرا نهر النيل والطريق الـزراعى الـغـربى (القاهرة- أسوان) والربط على طريق "أسوان/ أبو سمبل".

كما تفقد وزير النقل ومحافظ أسوان أعمال تنفيذ محور "دراو" على النيل جنوب مدينة دراو بمحافظة أسوان، والذى يبلغ طوله 18 كم، بواقع (2) حارة مرورية لكل اتجاه، وتبلغ تكلفته 1.395 مليار جنيه بحيث يكون محورا تنمويا حرا ويشمل المشروع (9) أعمال صناعية (7 كبارى – 2 نفق)، منها (4) كبارى رئيسية هي: (كوبرى الزراعى الشرقى بعرض 21 مترا - كوبرى النيل بعرض 25 مترا والذى عند الانتهاء منه سيكون بشكل معمارى متميز يتلائم مع طبيعة المنطقة التاريخية والأثرية- كوبرى الزراعى الغربى بعرض 21 مترا- كوبرى الصحراوى الغربى بعرض 21 متر) وعدد (3) كبارى على الترع والمصارف هى (كوبرى الشيخ فضل - كوبرى الطوايسة - كوبرى ترعة دراو)، و(2) نفق هما (نفق الدريرة – نفق خط الغاز).

وأكد الوزير ضرورة العمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع وفقا للموعد المخطط خاصة مع أهميته فى الربط بين الطريق الزراعى الشرقى (القاهرة – أسوان) حتى الطريق الصحراوى الغربى (القاهرة – أسوان) عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الغربى (القاهرة – أسوان) جنوب مدينة دراو بمحافظـة أسوان، وكذلك المساهمة فى ربط مناطق التنمية غرب النيل مع الطريق الصحراوى الغربى والشرقى مع مناطق الكتل السكنية والمساهمة فى ربط مناطق المحاجر على طريق "بلانة/ كلابشة" بالصحراوى الغربى وخدمة مشروع الطاقة الشمسية ببنبان، كما وجه الوزير بمد المحور غربا حتى موقع محطة القطار الكهربائى السريع بدراو لتبادل الخدمة بينهما.

وأوضح وزير النقل أن هذه المشروعات العملاقة يتم تنفيذها بواسطة شركات مصرية وطنية متخصصة، وتساهم فى ربط المناطق السكنية ومناطق التنمية الصناعية والزراعية شرق وغرب النيل ببعضها، وخلق عدد كبير من فرص العمل، وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتحقيق التنمية الشاملة، لافتا إلى أن كل الطرق الأسفلتية المتقاطعة مع المحاور سيتم رصفها، كما أن كل الترع المتقاطعة معها سيتم تبطينها.