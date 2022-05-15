مصر تترأس مائدة مستديرة للمنتدى الأول حول الهجرة بالأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - تترأس مصر المائدة المستديرة الأولى للمنتدى الدولى الأول حول إدارة الهجرة الدولية بالشراكة مع ألمانيا، الذى تبدأ فعالياته بعد غد الثلاثاء، ويستمر حتى 20 مايو الجارى، فى مقر الأمم المتحدة فى نيويورك، حيث تلقى السفيرة نيفين الحسينى، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار فى البشر، كلمة أمام المنتدى.





وذكر بيان صادر اليوم الأحد عن شبكة الأمم المتحدة للهجرة، أنه سيتشارك فى المنتدى الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة والمراقبون، وممثلو منظومة الأمم المتحدة، وكذلك أصحاب المصلحة المنتدى الدولى الأول لاستعراض الهجرة، حيث سيتم تقييم التقدم المحرز فى تنفيذ الاتفاق العالمى من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية (الاتفاق العالمى حول الهجرة).

ويعد المنتدى، الذى يرأسه رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فرصة للمشاركين لتسليط الضوء على النجاحات والتحديات التى تم تحقيقها فى تنفيذ الاتفاق العالمى حول الهجرة منذ اعتماده قبل ما يقرب من أربع سنوات وذلك على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية.. وسوف يتعهد الحاضرون بمزيد من الإجراءات الملموسة لحماية ودعم أكثر من 281 مليون مهاجر فى العالم بشكل أفضل من خلال تغيير السياسات والممارسات.

من جهته، قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عبد الله شاهد: "إن الهجرة، التى تدار بشكل صحيح، من شأنها تحفيز النمو الاقتصادى والابتكار والتفاعل الإيجابى بين الثقافات الذى يثرى المجتمعات".

وقال أنطونيو فيتورينو المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة ومنسق شبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة، المكلفة بضمان دعم فعال ومتماسك على مستوى النظام لتنفيذ الاتفاق العالمى حول الهجرة وفى دعم تنظيم المنتدى، إن "فى إطار هذه المراجعة العالمية الأولى للاتفاق، نقيم المدى الذى وصلنا إليه ومقدار ما نحتاج إلى القيام به.. وتقع على عاتقنا مسؤولية دعم حقوق الإنسان وحماية من هم فى أشد الحالات ضعفا.. تقع على عاتقنا مسؤولية إنقاذ الأرواح".

ويشمل الاستعراض مناقشات حول جميع الأهداف الـ 23 الخاصة بالاتفاق العالمى حول الهجرة وتعزيز حوكمة الهجرة الدولية القائمة على المبادئ، وسيركز النقاش على قضايا مثل ضمان أن يكون التعافى من جائحة "كوڤيد- 19" والتخطيط للكوارث المستقبلية شاملا للجميع، وعلى احترام حقوق الإنسان، بما فى ذلك الاستجابة للهجرة المدفوعة بالتغير المناخى، وتقليل نقاط الضعف التى تقوض الرفاهية وبناء مسارات الهجرة القانونية.

وستعقد جلسة استماع تفاعلية غير رسمية لأصحاب المصلحة المتعددين غدا "اليوم السابق لبدء المنتدى"، والتى ستساهم فى المناقشات اللاحقة.

وعقدت مشاورات أخرى على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية فى الفترة التى سبقت المنتدى.

وسيختتم المنتدى يوم الجمعة الموافق 20 مايو باعتماد إعلان التقدم الذى يحدد أولويات ومعالم جديدة لإدارة الهجرة الدولية للسنوات الأربع القادمة.