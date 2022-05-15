«حياة كريمة» 100% بقرى مركز شبين القناطر (صورة)

جدة - نرمين السيد - ووصلت نسبة إنجاز "حياة كريمة" فى قرى مركز شبين القناطر إلى 100% فى الانتهاء من مبنى المجمع الخدمى، و100% فى مبنى الوحدة البيطرية، و100% فى مركز طب الأسرة، و100% فى تغطية مصرف الأحراز. فى حين وصلت نسبة الإنجاز إلى 95% فى محطة المياه، و85% فى إحلال وتجديد الجهد المتوسط والمنخفض، ووصلت إلى 75% فى مد خطوط الفيبر، ووصلت إلى 60% فى مجمع الألبان.

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