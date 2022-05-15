جدة - نرمين السيد - وقد تم الانتهاء من مجمع الخدمات الحكومية فى القرية، بواقع 98%، إضافة إلى تنفيذ مركز شباب الجرويين بالحصص بنسبة 100%، وتم الانتهاء من وحدة طب الأسرة بنسبة 100%. وتهدف مبادرة حياة كريمة فى المجمل لخدمة 60 مليون مواطن مصرى، وتعد هى الأكبر من نوعها فى الخدمات الاجتماعية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حياة كريمة.. جهود كبيرة لتطوير قرية الحصص بالدقهلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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