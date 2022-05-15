حياة كريمة.. مشروعات المبادرة تغير واقع قرية «نهطاى» بالغربية

جدة - نرمين السيد - وبحسب "حياة كريمة" تم الانتهاء بنسبة 100% من رفع كفاءة محطة مياه الشرب بنهطاى، وكذلك إنشاء مجمع الخدمات الحكومية. ويرصد الإنفوجراف التالى جهود حياة كريمة فى قرية نهطاى بالغربية. يذكر أن المبادرة الأكبر من نوعها فى منطقة الشرق الأوسط، تهدف لخدمة 60 مليون مصرى، والنهوض بالخدمات المقدمة فى القرى والريف.

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