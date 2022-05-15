الأرصاد: طقس الغد لطيف على هذه المناطق

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الإثنين، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.





بينما يسود طقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 28 18

الإسكندرية 24 17

وادى النطرون 27 18

طنطا 27 19

شبين الكوم 28 19

دمنهور 26 18

بلطيم 24 17

مطروح 23 16

السلوم 25 16

سيوة 29 17

بورسعيد 24 18

دمياط 24 18

الزقازيق 27 19

المنصورة 26 19

الإسماعيلية 29 17

السويس 28 18

العريش 25 16

رفح 24 16

رأس سدر 32 18

نخل 28 17

نويبع 33 19

طابا 32 19

كاترين 28 14

الطور 29 23

شرم الشيخ 33 25

الغردقة 32 24

مرسى علم 33 23

الفيوم 29 19

بنى سويف 30 19

المنيا 30 19

أسيوط 31 18

سوهاج 36 22

قنا 38 23

الأقصر 40 24

أسوان 41 25

إدفو 40 26

أبوسمبل 40 25

الوادى الجديد 39 23

شلاتين 36 23

أبو رماد 34 22

حلايب 32 21

رأس حدربة 31 21