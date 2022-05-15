نسب إنجاز كبيرة لـ«حياة كريمة» فى قرى زفتى (صور)

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جدة - نرمين السيد - ووصلت نسبة إنجاز "حياة كريمة" فى قرى مركز زفتى التابعة لمحافظة الغربية إلى مرحلة بعيدة، حيث وصلت إلى 38.8 فى التضامن الاجتماعى، وفى الكبارى وصلت إلى 48%، و96.3% فى مكاتب البريد.
كما وصلت نسب الإنجاز إلى 67% فى السكة الحديد، و35% فى مشروعات الرى، ووصلت إلى 95% فى مياه الشرب، و93% فى الصرف الصحى، وفى التربية والتعليم وصلت إلى 97%.
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