نسب إنجاز كبيرة لـ«حياة كريمة» فى قرى زفتى (صور)

جدة - نرمين السيد - ووصلت نسبة إنجاز "حياة كريمة" فى قرى مركز زفتى التابعة لمحافظة الغربية إلى مرحلة بعيدة، حيث وصلت إلى 38.8 فى التضامن الاجتماعى، وفى الكبارى وصلت إلى 48%، و96.3% فى مكاتب البريد.

كما وصلت نسب الإنجاز إلى 67% فى السكة الحديد، و35% فى مشروعات الرى، ووصلت إلى 95% فى مياه الشرب، و93% فى الصرف الصحى، وفى التربية والتعليم وصلت إلى 97%.