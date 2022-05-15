انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد إجراءه عملية في الفك.. أشرف زكي يزور أحمد عتريس بمنزله وصديقه يؤكد: "مترددش ثانية" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /697885/بعد-إجراءه-عملية-في-الفك-أشرف-زكي-يزور-أحمد-عتريس-بمنزله-وصديقه-يؤكد-مترددش-ثانية

أعلن الفنان مدحت تيخا، إجراء زميلة الفنان أحمد عتريس عملية جراحية في الفك تسببت في صعوبة حديثه ما أدى إلى دخوله في حالة نفسية صعبة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل زيارة أشرف زكي لأحمد عتريس

وكشف تيخا عن دور نقيب المهن التمثيلية، الفنان أشرف زكي، وحرصه على رفع روح أحمد عتريس المعنوية منذ بداية مرضه، فكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “في زيارة كلها حب وأخوة ودعم نفسي لـ أحمد عتريس، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب، شكرًا يا دكتور أشرف، ومين غيرك في الدنيا يعمل كده”.

تيخا: “أشرف زكي أما عرف ان زيارته دعم نفسي لأحمد مترددش لحظة”

وتابع حديثه كاشفا عن الحالة الصحية لـ أحمد عتريس: “ عتريس بعد العملية ركب جهاز لعلاج الفك، وده بيتركب داخل الفم بشكل دائم، لمدة طويلة، وطبعًا مأثر على خروج الكلام، والدكتور أشرف متابع حالة أحمد من أول أما احتاج العملية؛ لحد أما عرف مننا، إن زيارته ليه فيها دعم نفسي لأحمد، وطبعا ما اترددش ثانية، وجه زاره”.

واختتم عتريس حديثه: “أشرف زكي.. أنت إنسان عظيم.. يا ريت كل الناس زيك.. ربنا يخليك لينا ويحفظك ويسعدك يا رب”.

أشرف زكي يدعم سامي مغاوري

وسبق وأن دعم أشرف زكي الفنان الشاب سامي مغاوري بعدما كشف عن معاناته مع الإكتئاب بسبب بعده عن التمثيل، وذلك عبر مداخلة هاتفية له ببرنامج بنت البلد.

وقال أشرف زكي خلال المداخلة مع الفنانة نشوى مصطفى في برنامجها بنت البلد: كريم فنان موهوب ومجتهد وسيأتي اليوم الذي يسترد فيه حقه ويشارك في أعمال فنية تناسبه ويكون في مكانة تليق به.

أشرف زكي في الاختيار 3

من ناحية أخرى، شارك الفنان أشرف زكي في مسلسل الاختيار 3 بجانب كلا من أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، والعمل من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي.