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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /697874/الفنانة-عايدة-غنيم-تؤكد-انفصالها-عن-أحمد-عاشور-تم-بهدوء-واحترام-متبادل

انتشرت في الساعات الماضية أنباء بانفصال الفنانة عايدة غنيم عن زوجها السيناريست أحمد عاشور، الأمر الذي أكدته الفنانة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير انفصال عايدة غنيم عن زوجها

كتبت عايدة غنيم عبر موقع “فيسبوك”: “الحمد لله على كل شيء، للناس اللى بتتصل بيا وبتسألنى عن صحة الخبر، بقول لهم إنه خبر صحيح، بالفعل تم الطلاق رسمي من السيناريست أحمد عاشور، بمنتهى الهدوء والاحترام المتبادل.. وربنا يوفق الجميع”.

من جانبه أعلن أحمد عاشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث قال: “الحمد لله تم الانفصال رسميًا عن الفنانة عايدة غنيم، وربنا يوفقها في حياتها المقبلة”.

عايدة غنيم وزواجها من أحمد عاشور

جدير بالذكر أنه، تعرضت الفنانة عايدة غنيم لاتهامات ووانتقادات عريمة بعد زواجها من أحمد عاشور وغضب رواد التواصل الاجتماعي انذاك بعد معرفتهم بأن السيناريست الشهير كان متزوج ولديه أطفال، وخرجت عايدة للرد عليه، فكتبت: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جائكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم،لم أتصور يوما أن أتعرض لمثل هذا الهجوم الشرس وغير الطبيعي والشتيمة والإهانات ومن أشخاص لا أعرفهم ولا يعرفوني وكل ذلك لماذا ؟ لأني تزوجت من إنسان أحببته وأحبني على سنة الله ورسوله وأمام العالم كله هل هذا حرام ؟”.

عايدة غنيم

وتابعت: "وليس هذا فقط بل يتهموننى إننى تسببت في خراب بيت وتشريد أطفال في حين يعلم الله أن زوجي منفصل عن أم أولاده وبينهم مشاكل كثيرة من قبل أن أعرفه أو يعرفنى ومن منا ليس لديه مشاكل او انفصل عن زوجته بيوت كتير مرت بهذه الظروف يعني لست سببًا ولا لى دخل بذلك بالمرة ويشهد ربنا عليا، وأيضًا يشهد ربنا أن زوجى لم يظلم أحدًا ولم يقصر تجاه أولاده بل يعرف واجباته جيدًا ومن يرى غير ذلك عليه اللجوء للطرق الشرعية وليس التشهير والفضايح على النت عشان عيب لا الدين ولا الأخلاق تسمح بالتدخل في حياة الناس الخاصة.

واستكملت: "وأنا شخصيًا عمري ما تدخلت في حياة أحد الخاصة ولا أحب أن يتدخل أحد في حياتي الخاصة، وكنت لآخر لحظة لا أريد الحديث أو الكلام فى ذلك ولكن احترامى لكل جمهوري وأصدقائى وكل من يحب عايدة غنيم وخوفى من أن يسيئوا الظن بي بسبب هذا الظلم الذي يقع عليا وعلى زوجى هو ما دفعنى للحديث وكتابه هذا التوضيح".

واختتمت: "أرجو من كل الناس المحترمة أن تحترم حياتي الخاصة وأن تراعى ربنا قبل أن تتهمنى بأي اتهامات باطلة، وأنا لم أظلم إنسانًا في حياتي ويشهد ربنا وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من تسبب في فساد فرحتي في أسعد أيام حياتي".