الإدارة المحلية تناقش طلب محمد إسماعيل بشأن إغلاق جميع أسواق المواشي بالغربية..غدا

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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /697873/الإدارة-المحلية-تناقش-طلب-محمد-إسماعيل-بشأن-إغلاق-جميع-أسواق-المواشي-بالغربيةغدا

تناقش لجنة الإدارة المحلية، برئاسة النائب المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها غدا، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الشئون التشريعية ،عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بشأن القرارات الصادرة عن محافظة الغربية بإغلاق جميع أسواق المواشي بالمحافظة، وتضرر قطاع الثروة الحيوانية والمنتجات المرتبطة ، وكذلك العاملين، وخاصة سوق الجعفرية، فضلاً عن قيام البنك الزراعي قطاع الغربية بوقف صرف القروض المخصصة لمشروع البتلو المدعم من البنك المركزي بفائدة 5% نتيجة هذا الإغلاق، بحضور الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

دوت الخليج

الإدارة المحلية تناقش طلب محمد إسماعيل بشأن إغلاق جميع أسواق المواشي بالغربية

كما تناقش اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب أحمد بلال البرلسي، بشأن

الأول والثاني:

عدم تنفيذ أية أعمال في خطة الرصف للعام المالي الحالي، بالرغم من مرور 7 أشهر على الخطة الاستثمارية للعام المالي (2021 / 2022)، فضلاً عن تعنت المحافظة لتسليم نسخة من الخطة الاستثمارية والمقايسات الخاصة بأعمال الرصف، سواء للعام المالي الحالي أو الماضي.

الثالث:

ضرورة رصف شارع البحر بالمحلة الكبرى – محافظة الغربية، فضلاً عن القيام بإزالة الجزيرة الوسطى بالشارع المذكور بدعوى تطوير الشارع، حيث تم رصد مبلغ قدره 12 مليون جنيه لرصف الشارع، إلا أن الرصف لم يتم إلا للجزء الخاص بالجزيرة الوسطى فقط، مما يعد إهداراً للمال العام، بالإضافة إلى الاطلاع على المقايسة الموضوعة لعملية التطوير ومدى الالتزام بها، بحضور الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.