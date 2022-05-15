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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /697872/رئيس-الوفد-يقدم-واجب-العزاء-في-الشيخ-خليفة-بن-زايد-بسفارة-الإمارات-بالقاهرة

زار الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد ، سفارة دولة الإمارات العربية لتقديم واجب العزاء في فقيد الأمة العربية المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات الشقيقة.

دوت الخليج

رئيس الوفد يُقدّم واجب العزاء في الشيخ خليفة بن زايد بسفارة الإمارات بالقاهرة

رافق رئيس الوفد، في زيارته حسن بدراوي رئيس اللجنة النوعية للعلاقات الخارجية في حزب الوفد.

وأكد يمامة، عمق العلاقات المصرية الإماراتية، مثمنًا دور الإمارات الشقيقة في الوقوع إلى جوار الدولة المصرية في كافة الأزمات التي تعرضها عليها، فضلًا عن العلاقات الوطيدة التي تربط حزب الوفد بدولة الإمارات وكذلك العلاقات التاريخية بين البلدين.

وأشار حسن بدراوي رئيس اللجنة النوعية للعلاقات الخارجية في حزب الوفد إلى اللقاء الذي جمع الزعيم الراحل فؤاد باشا سراج الدين والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، تأكيدًا على تقدير حزب الوفد وقياداته على العلاقات مع الشقيقة الإمارات.