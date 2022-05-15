أخبار مصرية

رئيس الوفد يُقدّم واجب العزاء في الشيخ خليفة بن زايد بسفارة الإمارات بالقاهرة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

انت الان تتابع تفاصيل خبر رئيس الوفد يُقدّم واجب العزاء في الشيخ خليفة بن زايد بسفارة الإمارات بالقاهرة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /697872/رئيس-الوفد-يقدم-واجب-العزاء-في-الشيخ-خليفة-بن-زايد-بسفارة-الإمارات-بالقاهرة

زار الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد ، سفارة دولة الإمارات العربية لتقديم واجب العزاء في فقيد الأمة العربية المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات الشقيقة.

دوت الخليج

رئيس الوفد يُقدّم واجب العزاء في الشيخ خليفة بن زايد بسفارة الإمارات بالقاهرة

214cc42b59.jpg

 

 

رافق رئيس الوفد، في زيارته حسن بدراوي رئيس اللجنة النوعية للعلاقات الخارجية في حزب الوفد.

3b988c6d1a.jpg

 

وأكد يمامة، عمق العلاقات المصرية الإماراتية، مثمنًا دور الإمارات الشقيقة في الوقوع إلى جوار الدولة المصرية في كافة الأزمات التي تعرضها عليها، فضلًا عن العلاقات الوطيدة التي تربط حزب الوفد بدولة الإمارات وكذلك العلاقات التاريخية بين البلدين.

7cbe4fae6d.jpg

 

وأشار حسن بدراوي رئيس اللجنة النوعية للعلاقات الخارجية في حزب الوفد إلى اللقاء الذي جمع الزعيم الراحل فؤاد باشا سراج الدين والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، تأكيدًا على تقدير حزب الوفد وقياداته على العلاقات مع الشقيقة الإمارات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوفد يُقدّم واجب العزاء في الشيخ خليفة بن زايد بسفارة الإمارات بالقاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا