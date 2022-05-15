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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /697871/الشيوخ-يرفع-جلساته-للغد-ومناقشات-موسعة-حول-منظومة-الابتكار-والإبداع-التكنولوجي-ومشروع-قانون-مستقبل-وطن-بشأن-قادرون-بإختلاف

رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الجلسة العامة للشيوخ اليوم، على أن يستأنف نشاط المجلس ويعاود الانعقاد غدا الأثنين، وذلك بعدما قام المجلس بالموافقة على إحالة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بالمجلس، بشأن تقنين ملكية الأراضى الزراعية والمناقشات التى جرت بشأنه اليوم، إلى لجنة الزراعة والرى لبحثه وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

دوت الخليج

الشيوخ يرفع جلساته للغد ..ومناقشات موسعة حول منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجي ومشروع قانون مستقبل وطن بشأن قادرون بإختلاف

وخلال جلسته العامة غدا الاثنين يناقش المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من النائب علاء الدين مصطفى وأكثر من عشرين عضوا بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المبتكرين ورواد الأعمال وجميع الأطراف المعنية، بما يتواكب مع المستجدات والتغيرات التكنولوجية المتسارعة.

كما يناقش أيضا خلال الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد وأخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم (200) السنة 2020.

الجلسة العامة الأحد شهدت مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بالمجس، بشأن تقنين ملكية الأراضى الزراعية والمناقشات التى جرت بشأنه اليوم، إلى لجنة الزراعة والرى لبحثه وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

وكان قبلها قد أيد الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ما ذهب إليه عدد من أعضاء مجلس الشيوخ خلال مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من المهندس عبد السلام الجبلى، موضحا، بأن المشكلة تتعلق بمساحة نحو 1.4 مليون فدان، والتى كانت تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إلا انها تم نقل ولايتها لجهات أخرى.

وقال الصياد فى كلمته، أنه كان هناك إجراءات لتسجيلها للمواطنين قبل نقل ولايتها للجهات الأخرى، ولكن توقف تلك الإجراءات، مضيفا، وقامت الهيئة عقب ذلك بإعداد ملف بهذه المشكلة وعرضه على مجلس الوزراء، حيث تم الإتفاق على دراسة كل حالة على حده والعمل على تقنين أوضاعها وتسجيل ملكيتها.

ومن جانبه أوضح الدكتور حسن الفولى رئيس رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، أن هناك توجيهات من مجلس الوزراء مؤخرا بحل مشكلة الأراضى التى لاتزيد قيمتها عن مليون جنيه، وهو ما سيتم تقنين أوضاعه خلال الأيام المقبلة، بشرط جدية المواطنين فى سداد المستحقات المطلوبة.

وكان المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ استعرض العقبات التى تواجه تقنين الأراضى، ومنها عدم تسجيل الأراضى ، موضحا أهمية القضاء على تلك العقبات، سيتم تحصيل مليارات الجنيهات لصالح خزينة الدولة.

وطالب بتسهيل إجراءات تسجيل الأأراضى الزراعية، أسوة بخطوات الدولة بتسجيل الأراضى والزراعية.