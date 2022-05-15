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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /697864/واجب-وطني-سيرين-عبد-النور-تدلي-بصوتها-في-انتخابات-لبنان

حرصت الفنانة سيرين عبد النور، تشجيع الشعب اللبناني على الإدلاء بصوته في الانتخابات اللبنانية الجارية، وذلك عبر نشر صورة لها بعد الإدلاء بصوتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

دوت الخليج يرصد لكم إدلاء سيرين عبد النور بصوتها في الانتخابات اللبنانية وذلك خلال السطور القادمة

سيرين عبد النور وانتخابات لبنان

ونشرت سيرين عبد النور صورة لها، ظهرت فيها في سياترها بعد الإدلاء بصوتها في انتخابات لبنان، وعلقت قائلة: “انتخابات لبنان، صوتي واجب وطني”.

ومن الجدير بالذكر، أن نعت الفنانة سيرين عبد النور، الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة “تويتر”.

سيرين عبد النور تنعي شيرين أبو عاقلة

ونشرت سيرين عبد النور صورة من جنازة شيرين أبو عاقلة عبر صفحتها الرسمية وعلقت عليها قائلة: “الظلم كافر والحق سلطان ارحلي من ارض الحرب الى ملكوت السلام شيرين ابو عاقلة”.

ويشار أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد عرقلت جنازة شيرين أبو عاقلة اليوم الخميس، وذلك أثناء وصول جثمان الشهيدة إلى القدس المحتلة حيث يوارى الثرى غدًا، وأوقفت قوات الاحتلال موكب "أبو عاقلة" في بيت حنينا.

وذلك بالقرب من منزل عائلتها في شمال القدس المحتلة، واعتقلت عضو حركة "فتح" شادي مطور، وأوقفت مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، في حين استمرت مركبات الإسعاف بسيرها، كما ظهرت قوات الاحتلال تفتش المركبة التي تحمل نعش الشهيدة أبو عاقلة، واستولت على شال لها يحمل علم فلسطين.

ويشار أن منطقة بيت حنينا تشهد مؤخرًا توترا نتيجة استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة على يد قوات الاحتلال في مخيم جنين.

معلومات عن سيرين عبد النور

ومن ناحية أخرى، يشار أن الفنانة سيرين عبد النور من مواليد 21 فبراير عام 1977 وهي مغنية وممثلة وعارضة أزياء لبنانية، واشتهرت في العالم العربي بعد إصدارها ألبومها الغنائي “ليلة من الليالي” عام 2004.

يذكر أنها درست في مدرسة القديس كورييه، ثم سجلت في معهد لدراسة المحاسبة، بعد تخرجها في نوفمبر 1993 وبعدها بدأت العمل في مجال عروض الأزياء والشهرة التي كانت بوابة لدخولها عالم التمثيل والغناء.