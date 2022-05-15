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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /697863/إشكاليات-الترجمة-بين-الواقع-والمستقبل-ندوة-بجامعة-بنى-سويف

نظمت جامعة بنى سويف ، اليوم، ندوة إشكاليات الترجمة بين الراهن والمستقبل ، تحت اشراف مركز اللغات والترجمة بالجامعة بالتعاون مع كلية الألسن، والتى أطلق عليها دورة شيخ المترجمين العرب الدكتور محمد عناني

دوت الخليج

شهدت الندوة حضور الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف و الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، والدكتور إبراهيم حامد عميد كلية الألسن والدكتور شريف الجيار مدير مركز اللغات والترجمة.

دقيقة حداد على شهداء الوطن من الجيش والشرطة

بدأت فعاليات الندوة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الوطن من الجيش والشرطة، وتكريم الضيوف المحاضرين بالندوة وهم الدكتور مصطفي رياض الأستاذ بكلية الآداب جامعة عين شمس، والدكتور أحمد الشيمي عميد كلية الألسن الأسبق، والدكتورة روضة يوسف أستاذ الأدب الفرنسي بكلية الآداب.

أكد الدكتور منصور حسن، أهمية الندوة التي تسهم في صقل معارف ومهارات الطلاب في مجال الترجمة المتخصصة وإعدادهم لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، معرباً عن أمله بأن تخرج الندوة بتوصيات يستفيد بها الطلاب والباحثين، مؤكدا على ضرورة مشاركة كافة الأقسام والبرامج التي تدرس باللغات المختلفة على مستوى الجامعة في الندوات القادمة، في إطار تعزيز التعاون بين كافة برامج اللغات لتبادل الخبرات وتشجيع الطلاب على بذل مزيد من الجهد لرفع مستواهم العلمي والعملي