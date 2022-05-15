انت الان تتابع تفاصيل خبر عميل بنك القاهرة يتساءل: "هو أنتو بقيتوا قطاع خاص".. والمصرف يرد حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /697886/عميل-بنك-القاهرة-يتساءل-هو-أنتو-بقيتوا-قطاع-خاص-والمصرف-يرد

تساءل عميل بنك القاهرة عن حكم ملكية وإدارة المصرف بمختلف فروع بنك القاهرة على مستوي الجمهورية وهل أصبح قطاع خاص أم حكومي، وهو سؤال يرغب معرفته الكثير من المواطنين قبل أن يصبحوا عملاء بنك القاهرة من أي مكان، لذا يوضح دوت الخليج كافة التفاصيل عن ملكية بنك القاهرة ورقم خدمة العملاء.

بنك القاهرة أكد مسئولي بنك القاهرة أنى بنك القاهرة هو شركة مساهمة مصرية، فالبنك خاضع لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة". وأضاف أن البنك ينضم تحت صفة الشركات ذات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية. خدمة عملاء بنك القاهرة رقم خدمة عملا ء بنك القاهرة الخط الساخن(16990) يعمل على مدار 24 ساعة للاستجابة على شكاوي واستفسارات العملاء.

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