انت الان تتابع تفاصيل خبر عملاء البنك العربي الأفريقي يشكون: "خدمة سيئة ومتأخر عن البنوك" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /697884/عملاء-البنك-العربي-الأفريقي-يشكون-خدمة-سيئة-ومتأخر-عن-البنوك

اشتكي عملاء البنك العربي الأفريقي من الخدمات المقدمة، مشيرين إلى مقارنة بين أنظمة التطوير وتقديم الخدمات من البنك العربي الأفريقي وغيره من البنوك المطروحة على الساحة المصرفية بأنه متأخر على حد قوله، لذا يقدم دوت الخليج شكاوي عملاء البنك العربي الأفريقي ورد المصرف.

شكاوي عملاء البنك العربي الأفريقي

قال أحد عملاء البنك العربي الأفريقي عبر صفحة المصرف على موقع "فيسبوك"، : "كان زمان بنك محترم الآن سيء جدًا متأخر جدًا عن البنوك الآخري في خدمة العملاء في خدمات الأونلاين في معامله الموظفين داخل الفروع".

وأضافت آخري: "أسوأ خدمة فى فرع شيراتون خالد بن الوليد".

خدمة عملاء البنك العربي الأفريقي الدولي

ورد أحد موظفي خدمة عملاء البنك العربي الأفريقي على شكاوي العملاء بصفحة المصرف، قائلاً: " نعتذر عن عدم حصول حضرتك على مستوى الخدمة المطلوبة الرجاء إرسال تفاصيل المشكلة للتحقيق فيها والتواصل مع سيادتكم".