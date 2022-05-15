انت الان تتابع تفاصيل خبر بنك التعمير والإسكان "مش بتاع شقق بس".. تفاصيل قرض أصحاب المعاش حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /697881/بنك-التعمير-والإسكان-مش-بتاع-شقق-بس-تفاصيل-قرض-أصحاب-المعاش

يتساءل الكثير من عملاء بنك التعمير والإسكان عن إمكانية أخذ قروض، لاسيما أن بنك التعمير والإسكان يرتبط اسمه بشقق وزارة الإسكان، لكن الحقيقة أن قروض بنك التعمير والإسكان وغيرها من الخدمات متوفرة مثل أي بنك، ويرصد دوت الخليج تفاصيل قرض أصحاب المعاشات من بنك التعمير والإسكان.

قرض بنك التعمير والإسكان تصل قيمة قرض بنك التعمير والإسكان لأصحاب المعاش إلى مليون جنيه، وتمتد فترة السداد حتي 10 سنوات، فيما تصل نسبة الفائدة حسب حالة صاحب المعاش، ويكون سد المتقدم لا يزيد عن 65 عامًا. الأوراق المطلوبة على قرض أصحاب المعاش من بنك التعمير والإسكان صورة بطاقة رقم قومي سارية.

تعهد العميل بتحويل المعاش على البنك طوال فترة سريان التمويل

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