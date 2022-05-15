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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /697878/المتحدث-العسكرى-المنطقة-الغربية-العسكرية-تستقبل-زيارة-للأطفال-من-المدن-والقرى-الحدودية-بنطاقها

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم روح الولاء والإنتماء لدى أبناء المجتمع المصرى من محافظة مرسى مطروح وتعميق أواصر إرتباطهم بالقوات المسلحة ، استقبل اللواء أ ح / محمد عز الدين جحوش قائد المنطقة الغربية العسكرية زيارة لوفداً من جمعية الأمل للصم وضعاف السمع كذلك زيارة لعدد من الأطفال والنشء بالمدن والقرى الحدودية التى تقع بنطاق المنطقة الغربية العسكرية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة.

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حيث تضمنت الزيارة تقديم عرضاً للموسيقات العسكرية وزيارة القاعة التاريخية وعدد من المنشآت التابعة لقيادة المنطقة الغربية العسكرية ومشاهدة فيلم وثائقي تناول تاريخ المنطقة الغربية العسكرية منذ نشأتها وإسهاماتها فى تطوير ودعم القطاع المدنى بمختلف المجالات ، كما تضمنت الزيارة فقرة ترفيهية للأطفال وتوزيع الهدايا العينية عليهم.

المتحدث العسكرى: المنطقة الغربية العسكرية تستقبل زيارة للأطفال من المدن والقرى الحدودية بنطاقها

وفى ختام الزيارة أعرب الزائرين عن مدى تقديرهم لرجال المنطقة الغربية العسكرية ومايقومون به من تضحيات للحفاظ على أمن مصر عبر الإتجاه الإستراتيجى الغربى فضلاً عن الدور الفعال فى دعم المشروعات التنموية بمختلف المدن والقرى الحدودية.