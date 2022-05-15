نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد صرف المعاشات 2022 شهر يونيو بزيادة قدرها 13% وطرق صرف المعاشات واماكن الصرف في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواعيد صرف المعاشات 2022 شهر يونيو، أصحاب المعاشات ينتظرون بفارغ الصبر كل شهر المعاش الذي يتم صرفه للمواطنين والمواطنات من الحكومة المصرية، حيث هذا المعاش يساعدهم على توفير احتياجات أسرهم اليومية من مأكل ومشرب وسكن ومواصلات وعلاج ومصروفات دراسية وغيرها، وهذا ما جعلهم يبحثون على مختلف محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي عن مواعيد صرف المعاشات 2022 شهر يونيو، وفي مقال اليوم سنوضح لكم مواعيد الصرف وكذلك أماكن صرف المعاشات.

مواعيد صرف المعاشات 2022 شهر يونيو

تقوم الهيئة القومية للتأمينات داخل وزارة التضامن الاجتماعي بالإعلان عن مواعيد صرف المعاشات 2022 شهر يونيو، حيث يتم صرف المعاش بشكل شهري للمواطنين من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين المحتاجين، وقد سبق وتم الإعلان عن زيادة شهرية قدرها 13% للمواطنين والمواطنات الحاصيلن على المعاش، وقد أعلنت الهيئة عن الزيادة المقررة وخلال ساعات سيتم الإعلان عن مواعيد صرف معاش شهر يونيو، وربما يكون في موعده الاعتيادي في الأول من كل شهر هجري وربما يكون في وقت آخر.

معاشات المواطنين بعد الزيادة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن زيادة معاشات المواطنين بنسبة قدرها 13%، لتأتي المعاشات بعد الزيادة على النحو التالي:

صرف مبلغ 1130 جنية مصري بدل من 1000 جنية مصري.

صرف مبلغ 2260 جنية مصري بدلًا من 2000 جنية مصري.

مبلغ 3390 جنية مصري بدلًا من 3000 جنية مصري.

مبلغ 4520 جنية مصري بدلًا من 4000 جنية مصري.

معاش 5600 جنية مصري بدلًا من 5000 جنية مصري.

معاش 6780 جنية مصري بدلًا من 6000 جنية مصري.

أماكن صرف معاشات شهر يونيو 2022

وضحنا لكم مواعيد صرف المعاشات 2022 شهر يونيو، والجدير بالذكر أن الهيئة القومية للمعاشات والتأمينات قامت بالإعلان عن مجموعة من الطرق الخاصة بصرف المعاشات تسهيلًا على المواطنين والمواطنات، ويمكن الصرف من خلال الطرق التالية: