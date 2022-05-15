التنظيم والإدارة ينتهي من تقييم المتقدمين لشغل وظائف بالهيئة القومية لسكك حديد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 03:28 مساءً - وزير النقل: توجيهات الرئيس حاسمة بضرورة اختيار أفضل الكفاءات المتقدمة لشغل وظائف بالسكة الحديد

اختبارات إلكترونية مؤمنة تماما ضد أي تدخل بشري تحقيقا للنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ من تقييم المتقدمين لشغل 750 وظيفة تكنولوجية (مساعد قائد قطار ممتاز ثالث - منظم حركة القطارات ثالث –مراقب حركة مركزي ثالث – أخصائي تحكم مركزي CTC ثالث ) ، بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أن توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي حاسمة ومشددة بشأن ضرورة اختيار أفضل الكفاءات لشغل الوظائف الحكومية، حرصا على تقديم أفضل خدمة للمواطن المصري، وخاصة في مرفق الهيئة القومية لسكك حديد مصر.. مشيدا بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تنفيذ عدة مسابقات لشغل وظائف بالوزارة والجهات التابعة لها، وآخرها مسابقة تعيين مساعد قطار ومنظم ومراقب حركة وأخصائي تحكم، حيث يوفر الجهاز إمكانية التقييم الإلكتروني في مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع له.

وشدد الوزير أن أعمال التقييم الإلكتروني تهدف إلى تأمين عملية تقييم المتقدمين ضد أي تدخل بشري على الإطلاق، وقياس حقيقي لقدرات ومهارات ومعارف المتقدمين سواء بالشأن العام أو مجال التخصص، وذلك في إطار تحقيق أكبر قدر ممكن من النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

من الجدير بالذكر أن الجهاز أنشأ المركز استنادا لنص المادة رقم 30 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016؛ بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التوظف والتدريب والترقي، ولضمان تحقيق معايير الحوكمة واستقطاب أفضل العناصر للعمل بالجهاز الإداري للدولة، إلى جانب ضمان كفاءة استخدام مخصصات التدري، وأيضا ضمان شغل الكفاءات مواقع القيادة.

وحرص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على أن تكون المنظومة الإلكترونية مميكنة بالكامل وبمنأى عن أي تدخل بشري، مع مراعاة مطابقتها للمعايير العالمية في التقييم، وذلك بدءا من دخول المتقدم للتقييم وحتى ظهور النتيجة، والتي تقوم المنظومة بتشفيرها، وتحميلها على اسطوانة CD، ويتم إرسال الرقم السري لفتح النتيجة على الهاتف الشخصي للوزير المختص.. مشيرا إلى أن الجهاز قام بإعداد بنوك الأسئلة التي تحتوى على عشرات الآلاف من اأاسئلة ويتم تحديثها باستمرار في العديد من المحاور منها: الجدارات السلوكية، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي، والمعلومات العامة، وذلك من خلال مجموعة من الخبراء والمتخصصين من أساتذة الجامعات.

وتتويجا لهذه الجهود حصل المركز على الاعتماد الدولي من الرخصة الدولية لقيادة الأعمال المُمثل الإقليمي لجامعة ميزوري الأمريكية، مؤكدا أن المنظومة خضعت للتحقق من كفاءتها محليًا ودوليًا، وتم استخدامها في تقييم موظفي عدد من الجهات الحكومية، منها وزارات المالية والبيئة والتنمية المحلية والتموين والنقل ومحافظات الإسماعيلية والدقهلية والوادي الجديد، كما استقبل المركز وفودا من اللجنة الإفريقية لمراجعة النظراء ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الاسكوا"، والتي أوصت بتعميم هذه التجربة على الدول الأعضاء بها.