مطار أكتوبر للرياضات الجوية يشهد وصول أصغر طيار في العالم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 03:28 مساءً - شهد مطار أكتوبر للرياضات الجوية وصول طائرة البريطاني البلجيكي مارك روثرفورد، الذي يبلغ 16 عاما، قادما من مطار برج العرب ومتجها لمطار الأقصر، حيث اختار ثلاثة مطارات المصرية في رحلته حول العالم لتحطيم الرقم القياسي لموسوعة جينيس كأصغر طيار يقوم برحلة حول العالم.

وقال مارك - في تصريح اليوم الأحد - إنه يستهدف زيارة 30 دولة حول العالم بدأها من مطار صوفيا في بلغاريا وسوف تنتهي الرحلة في نفس المطار.

ووجه - خلال رحلته - شكر للقائمين على مطار أكتوبر على حفاوة الاستقبال وكذلك القيادات الأمنية والعمليات لما شهده من سهولة إجراءات الوصول والسفر وتلبية وتسهيل طلبه لزيارة أهرامات الجيزة التي حازت إعجابه، منوهًا بأن مصر وإيطاليا تعتبران أفضل الدول التي قام بزيارتها خلال رحلته حول العالم.