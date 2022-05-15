حياة كريمة.. التنمية المحلية: حل 177 شكوى من إجمالى 215 بقرى المبادرة

جدة - نرمين السيد - قال وزير التنمية المحلية محمود شعراوى، إن مبادرة "صوتك مسموع" تلقت 215 شكوى من أهالى القرى المنفذ فيها مبادرة "حياة كريمة" فى 18 محافظة هى "المنوفية والشرقية والجيزة والقليوبية والأقصر والمنيا والإسماعيلية والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة وأسيوط وأسوان وسوهاج وبنى سويف والوادى الجديد وقنا والغربية وبورسعيد"، مؤكدا أنه تم حل 178 منها وجارى حل 37 متبقية بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية.





جاء ذلك فى تقرير تلقاه وزير التنمية المحلية من مبادرة "صوتك مسموع" عن موقف الشكاوى التى تم حلها فى القرى المنفذ فيها برنامج تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" خلال الفترة من يناير 2021 وحتى الآن.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تخصيص "صوتك مسموع" كآلية متخصصة بالوزارة لتلقى وتسجيل ومتابعة شكاوى المواطنين بقرى حياة كريمة (المرحلة الأولى والثانية)، موضحا أنه يتم التنسيق مع جميع آليات تلقى الشكاوى الأخرى من كافة مصادرها سواء بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة أوآليات الشكاوى المحلية الأخرى بحيث يتم تسريع وحوكمة منظومة الشكاوى وتحسين معدلات الاستجابة لها وتعزيز الثقة بين المواطنين والإدارة المحلية.

و أوضح أن التقرير كشف عن أن أغلب الشكاوى تركزت على حاجة القرى لدعم البنية الأساسية كالصرف الصحى أو تحسين المراوى والمساقى، أو تركيب مواسير مياه الشرب أو رصف الطرق أو إنشاء مدرسة أو وحدة صحية أو جمعية زراعية أو مجمع خدمات أو إحلال وتجديد منازل، إضافة إلى طلب بعض الأهالى إدراج قراهم فى المرحلة الحالية أوالقادمة بمبادرة "حياة كريمة".

وأكد أن الوزارة والمحافظات نجحت فى حل معظم الشكاوى وجارى حل الشكاوى المتبقية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لافتا إلى دعم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لجهود الوزارة فى الوصول لمستهدفاتها وحل أى مشكلات أو شكاوى لأهالى القرى ما كان له بالغ الآثر فى تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية وحل مشكلات الأهالى.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن موافقة رئيس مجلس الوزراء على مقترح أول هيكل تنظيمى لمستوى الوحدة المحلية القروية لتطبيقه وتعميمه على قرى "حياة كريمة" سيساعد فى تطوير آليات الإدارة المحلية وتمكينها من متابعة تشغيل وصيانة المرافق والخدمات والحفاظ على المستوى التنموى الذى ستصل إليه القرى بعد تنفيذ المبادرة الرئاسية وهو ما يعزز الاستدامة ويحافظ على الأصول العامة ويضمن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما سيسهم البرنامج التأهيلى المتكامل والموسع لكافة الكوادر المحلية التى ستقوم بتشغيل مجمع الخدمات والذى تنفذه الوزارة حتى نهاية شهر يونيو القادم بالتعاون مع كبرى المؤسسات العاملة فى مجال التدريب وبخبرات دولية ووزارة الاتصالات فى الحد من الشكاوى بصورة كبيرة.

وأضاف أن الوزارة تسعى دائما إلى تطوير أدائها باستمرار بما يحقق رضا المواطنين، موضحا أن آراء وملاحظات المواطنين تمثل مرجعية معتمدة تسهم فى تحسين أداء الوزارة وضمان أعلى درجات الجودة فى تقديم خدماتها، مشيرا إلى أن ارتفاع نسبة حل الشكاوى المقدمة إلى الوزارة تعكس زيادة ثقة المواطنين فى سرعة التفاعل من الوزارة لحل المشكلات، كما تقوم الوزارة ببناء قاعدة بيانات لشكاوى المواطنين لاستخدامها فى التخطيط من أجل التنمية ورصد وتحليل الشكاوى المتكررة ومعدل الاستجابة لحلها من قبل المسئولين بالإدارات المحلية بالمحافظات.