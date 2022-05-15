عاجل- مدبولى: «حياة كريمة» أولوية قصوى للدولة

جدة - نرمين السيد - وقال مدبولى، إن الذى يعيق تنفيذ المشروعات حاليا هو عدم توافر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وذلك بفعل الأزمة العالمية، وسلاسل الإمداد والتى تنعكس على العالم أجمع.

وأضاف: أن الحكومة ماضية فى خطتها التقشفية وتعطى الأولوية للمشروعات القومية، والتى توفر فرص عمل كبيرة، وذلك طبقا للتكلفة الاستثمارية الموضوعة للإنفاق بالموازنة العامة لضمان الدفع بالمشروعات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عالمى عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع عدد من المسؤولين بحضور وسائل الإعلام المحلية والعالمية، لإعلان خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية.