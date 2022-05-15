انطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات العمالية.. غدا

جدة - نرمين السيد - ويشارك فى الانتخابات مليون و995 ألفا و837 عاملا من أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت فى هذه المرحلة، لاختيار ممثليهم فى مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية وشركات القطاع العام والأعمال العام بمواقع العمل المختلفة.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية، إن الانتخابات النقابية، خلال مراحلها الثلاث للدورة النقابية الجديدة، ستفرز تنظيما نقابيا قادرا على الحفاظ على حقوق العمال واستقرار مناخ العمل وتحقيق أعلى معدلات إنتاج، مؤكدا أن الانتخابات ستتم تحت إشراف قضائى كامل، كما تتم لأول مرة من خلال منظومة رقمية إلكترونية تساعد على تنظيم العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى لخروج العملية الانتخابية فى أحسن صورة لها، ويقتصر دور الوزارة على التنظيم فقط وتسهيل الإجراءات التى نص عليها القانون، منوها بأن المرحلة الأولى تشمل 15 تصنيفا نقابيا للعاملين بالصناعات الغذائية، والمرافق العامة، والزراعة والرى والصيد، التعليم والبحث العلمى، والبريد، والبترول، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل الجوى، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج، والإنتاج الحربى، والنقل الجوى، والمالية والضرائب والجمارك.

وأضاف سعفان أنه بعد الانتهاء من المرحلة الأولى للانتخابات سيتم فتح الباب للمرحلة الثانية التى ستضم 14 تصنيفا نقابيا للعاملين بالاتصالات، والتجارة، الكيماويات، والنقل البرى، والصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.

وأوضح أنه يشارك بالمرحلة الثانية مليونان و136 ألفا و163 عاملا من أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت فى هذه المرحلة لاختيار ممثليهم فى مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية وشركات القطاع العام والأعمال العام بمواقع العمل المختلفة، وبذلك يصل إجمالى أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت فى المرحلتين 4 ملايين و1321 عاملا.

من جانبه، قال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى لوزارة القوى العاملة إن الوزير والعاملين بديوان عام الوزارة ومديرياتها على مستوى 27 محافظة يتابعون على مدار أكثر من 1.5 شهر للإعداد لهذه الانتخابات للخروج بها فى أبهى صورها، منوها بأن الوزير يتابع من خلال غرفة العمليات التى تعمل 24 ساعة يوميا، واللجنة العليا للانتخابات، وإدارة الاتصال النقابى بديوان عام الوزارة واللجان المشكلة بالمديريات العملية التنظيمية للانتخابات لتلافى أية سلبيات والتدخل لإزالتها فورا لضمان مزيد من النجاح وتحقيق نتائج تتمتع بالشفافية والمصداقية فى هذه الانتخابات.

وأضاف أن مراكز المعلومات بالوزارة يقوم بدوره على أكمل وجه من بداية فتح باب الترشح حتى مرحلة إعلان أسماء المرشحين النهائية، حيث قام عملية التسجيل والفرز وتسجيل النتائج لكل المرشحين بلا استثناء فى حضور اللجنة القضائية والنقابية وتوثيق كل إجراءاتها.

وأشار سعد الدين إلى أن مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة أدت دورها كاملا فى المرحلة الأولى من قبول أول الترشح، والبت فيها، وإعلان الكشوف النهائية حتى بداية إجراء الانتخابات العمالية وممثلى العاملين بمجالس إدارة الشركات غدا الاثنين.